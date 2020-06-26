Girne-Çatalköy İmar Planı deliniyor mu

Şehir Plancıları Odası, Girne Çatalköy bölgesindeki bazı uygulamaların, “Girne-Çatalköy İmar Plan’ına aykırı bir gelişmeyi desteklemek ve İmar Planı’nı delmek, hiçe saymak” anlamına geldiğini belirtti



Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu yazılı açıklamasında, Ocak ayında Girne Batı Çevre yolunun güneyinde yer alan ve İmar Planında “Katı Atık Transfer İstasyonu Alanı” olarak belirlenen parsellerin bir kısmının Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edildiğini kaydetti.

Ancak yasal gerekliliğinin aksine söz konusu karar alınırken Girne-Çatalköy İmar Planı revizyonuna gidilmediğini belirten Refikoğlu, şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere söz konusu alanda Bakanlar Kurulu Kararı ile farklı bir kullanım kararı alınmış olsa bile, Girne-Çatalköy İmar Planı’nda belirlenen arazi kullanım kararı geçerliliğini halen bugün korumaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, Girne Belediyesi’nin Girne-Çatalköy İmar Planı’nda "Kentsel Hizmet Alanı" olarak belirlenen alan içerisinde Katı Atık Transfer İstasyonu yapmak için Avrupa Birliği’nden fon aldığı gündemdedir. Ayrıca Alsancak ve Girne Belediyeleri bünyesindeki tüm çöp toplama araçları halen Karaoğlanoğlu’nda bulunan alana çöp götürmektedir.

Ülkemizde bugün Girne- Çatalköy İmar Planı, Girne Belediyesi tarafından önerilen Katı Atık Transfer istasyonu yapılacak gerekçesi ile geçtiğimiz ocak ayında gerekçe bile açıklanmadan Bakanlar Kurulu kararı delinmeye çalışılmıştır. Ayrıca ilgili yerel yönetimler katı atık transfer istasyonu için uygun yer seçimi olmayan bir alanda çöp sorununu gidermek adına girişimde bulunmaya devam etmektedir.

Yeni bir katı atık transfer İstasyonu yer seçimi yapılmadan mevcut çöp alanının kullanımının sürdürülmesi Kentsel Hizmet Merkezi olarak belirlenen alanda daha fazla atık miktarının taşınması için birçok araç giriş- çıkışı yapılmasına devam ettirecektir. Ayrıca mevcut çöp tesisinin güneyinde ve doğusunda bulunan konut alanları da yine bu tesisten gelecek olan olumsuzlukları (gürültü, koku vb.) yaşamaya devam edecektir.

Tüm bu uygulamalar Girne-Çatalköy İmar Plan’ına aykırı bir gelişmeyi desteklemek ve İmar Planı’nı delmek, hiçe saymak anlamına gelmektedir.”