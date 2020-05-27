Girne bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak

Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında; Emaş Market, Kömürcü ve Hediyem Su bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

OZANKÖY'DE DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya gore 09:00-13:00 saatleri arasında Ozanköy köy içinde gerçekleştirilecek olan kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak.

Ozanköy Şht.Cengiz Topel Caddesi, Gülçiçek Sokak, Züloca sokak ve Volkan sokağın elektrik enerjisi ise 09:00 - 14:00 saatleri arasında kesik olacak.

Bu kesinti de alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışmasından kaynaklanacak.