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Girne Bölgesinde elektrik kesintisi olacak

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Girne Bölgesinde elektrik kesintisi olacak

GİRNE’DE SHIP OTEL BÖLGESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Girne’de elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı yarın Ship Otel bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak.

KARAOĞLANOĞLU’NDA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

 Karaoğlanoğlu’nda bazı bölgelere yarın, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın sabah 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Patara Sitesi, Levent Sitesi, Zeytinlik Sosyal Konutlar, Ağır Bakım Askeri Birlik, Karaoğlanoğlu Lemar, Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık, Karaoğlanoğlu Yağ Değirmeni, Sanayi ve Yılan Adası Bölgeleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

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