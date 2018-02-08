Girne bölgesinde 6 saat elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Girne’ye bağlı bazı bölgelere yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.



KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 – 15:00 saatleri arasında Edremit'in dağ kısmı, Karmi, Karmi Su Pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri’nin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Öte yandan Akdeniz, Sadrazam Köy ve bölgedeki tesis ile su motorlarında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 10:00- 14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.