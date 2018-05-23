“Girne Belediyesi’ni ayağa kaldırdık”

Girne Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü, dört yıl önce iş yapamaz hale gelen Girne Belediyesi’ni ayağa kaldırdıklarını söyledi ve “Bizler Girne’de planlı dönemi başlattık” dedi

Girne Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Girne’de 4 yıllık süreçte değişimi gerçekleştirdiklerini ve gelişimin devamı için yeniden aday olduğunu söyleyerek, gelişiminin kesintiye uğramaması için halktan kendisine 4 yıl daha yetki vermesini istedi.

Güngördü, düzenlediği basın toplantısında belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı icraatları anlatarak, neden yeniden aday olduğunu açıkladı.

Girne Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, dün halka açık bir basın toplantısı düzenleyerek, seçilmesi halinde yapacağı projeleri açıkladı.

Nidai Güngördü, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 46 oy alarak belediye başkanı seçildiğini belirterek, 2018’de yine bağımsız olarak katılacağı seçimde hedefinin yüzde 60 olduğunu söyledi.

Nidai Güngördü, dört yıl önce iş yapamaz hale gelen Girne Belediyesi’ni ayağa kaldırdıklarını söyledi.

İMAR PLANI…

Güngördü, en önemli icraatlarından birinin Girne Çatalköy İmar Planını hayata geçirip, kenti emirnamelerle yönetilmekten kurtarmak olduğuna dikkat çekti.

Geçmiş dönemlerdeki yönetimin 10 katlı binalara izin veren emirnamelere karşı çıkmadığını söyleyen Güngördü, “Bizler planlı dönemi başlattık” dedi.

Girne’de 100 bin nüfusa hizmet verdiklerini belirten Güngördü, yeni dönemde artık planlama ile hareket edileceğini söyledi.

Çok katlı binaların getireceği trafik yükünü bildiklerini belirten Güngördü, 28 belediyede bir ilk olan Trafik Ulaşım Master Planı’nı hazırladıklarını, plana göre yol genişletme, kavşak düzenleme, trafik ışığı yerleştirme ve çember gibi işler yaptıklarını kaydetti.

Nidai Güngördü, son 4 yılda tüm KKTC'nin en çok asfalt işi gerçekleştiren belediyesi olduğuna vurgu yaparak, 46 ayda toplam 20 bin ton asfaltla, 65 sokak ve 6 ana caddenin asfaltlandığını ifade etti.

“8 YILDA YAPILANDAN FAZLA KALDIRIM YAPILDI”

Güngördü, 4 yılda yapılan kaldırımın, daha önce 8 yılda yapılan kaldırım uzunluğunu geçtiğine işaret ederek, engelli bireylerin kullanımına uygun yaklaşık 8 bin metre uzunluğunda kaldırım yapıldığını vurguladı.

10 bin metre uzunluğunda kanalizasyon boru hattı döşendiğini ve bin 500 metre daha hat yapılması için ihalenin sonuçlandığını belirten Güngördü, belediye imkanları dahilinde arıtma tesisinin kapasitesinin 18 bin kişiden 80 bin kişiye yükseltilmesi için proje hazırlandığını ve ihaleye çıkıldığını kaydetti.

Alt yapıya yaptıkları yatırımların yanında sosyal yaşamın önemli bir parçası olan üst yapıya da büyük önem verdiklerini ifade eden Güngördü, sadece Girne ilçesinde değil ülke genelinde bile olmayan önemli işlere imza attıklarını dile getirdi.

Güngördü, 4 yılda kente hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi, Karaoğlanoğlu Belediye Plajı, oda tiyatrosu, sanat galerisi, Leymosunevi, Zeytinlik köyevi, Osman Türkay Anıtı, Ali Nesim Meydanı, heykeller ve çocuk parkları kazandırdıklarını aktardı.

“KENT YÖNETİMİNE HALKIN KATILIMINI SAĞLADIK”

Güngördü, müze çalıştayı ve heykel sempozyumu yapan ilk belediye olduklarına da dikkat çekerek, görevde oldukları sürede iki kez kent kurultayı yaptıklarını ve halka açık toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Belediyenin devam eden projeleri olduğuna da işaret eden Güngördü, yeni hizmet binası, arıtma tesisi kapasite genişletme projesi, aile danışma ve destek merkezi, AB destekli katı atık aktarma istasyonu, kent müzesi, kale arkası düzenleme projelerinin devam ettiğini belirtti.

Yeniden göreve gelmesi halinde ilk olarak devlet tarafından yapılacak Girne Doğu Çevre yolu tamamlanana kadar trafiğe rahatlama getirecek Boğaz- Ciklos Bellapais Doğanköy arasında yol düzenlemesini hayata geçireceğini anlatan Güngördü, ayrıca imar planında Çatalköy isitikametine doğru yeni bir artıma tesisinin yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Güngördü, yeni bir katlı otopark yapmayı, kent merkezini araç trafiğine kapatarak yayalaştırmayı, kent merkezinde cephe düzenlemesi yapmayı planladığını belirterek, Kordonboyu Çevre düzenleme projesine başlayacaklarını ve Girne’de bir kent parkını yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Güngördü, Girne Yat Limanı’nı canlandırmak için hareke geçeceklerini ve marinana belediyeye devredilmesi talebiyle eylemler başlatacaklarını açıklayarak Limanı ayağa kaldıracağız” dedi.