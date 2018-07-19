Girne Belediyesi zabıtalarına trafik eğitimi

Zabıta memurlarına sahip olacakları yasal yetkiler, temel trafik kuralları, dosya tanzimi ve halkla ilişkiler konularında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor

Girne Belediyesi’nde görevli 10 zabıta memuruna, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından trafik eğitimi verilmeye başlandı.

Zabıta memurlarına sahip olacakları yasal yetkiler, temel trafik kuralları, dosya tanzimi ve halkla ilişkiler konularında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu eğitimlerle birlikte yasal prosedürler tamamlandığı zaman zabıtalar, Girne Belediye sınırları içerisinde işlenen trafik suçlarında motorlu araç sürücülerine sabit para cezası yazma yetkisine sahip olacak.

GÜNGÖRDÜ: “TRAFİK KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2015 yılında 5 zabıtanın ceza yazma yetkisi aldığını hatırlatarak, şehir hayatının önemli bir parçası olan trafik konusunda belediyenin ve Polis Genel Müdürlüğü’nün birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Güngördü, zabıtaların sadece ceza yazmadığını, aynı zamanda şehir içinde birçok önemli görevi de yerine getirdiğini ifade ederek, PGM’nin katkıları ile bu durumun görünürlüğünün daha da artacağına inandığını kaydetti.

Güngördü, eğitimden geçen zabıtaların yakın zamanda yollarda görev yapacağını belirterek, işbirliğinden dolayı PGM’ye teşekkür etti