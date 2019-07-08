 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
4 0
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
37 0
 
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
9 0
Dans dolu gece
Dans dolu gece
14 0
Yine kaza: 6 yaralı
Yine kaza: 6 yaralı
330 0
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
9 0
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
35 0
banner82

Girne Belediyesi yeni hizmet binası Eylül ayında hizmete hazır

banner27

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin yeni hizmet binasıyla Kültür ve Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, proje sorumlusu Yüksek Mimar Ali Yapıcıoğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

banner315
Girne Belediyesi yeni hizmet binası Eylül ayında hizmete hazır
banner267

  

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan yeni binanın elektrik akımı bağlanarak testleri yapıldı. Mobilya kurulumu devam eden binanın, zemindeki otopark düzenlemesi de sürüyor. Bodrum dahil 150 araçlık otopark kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Nidai Güngördü, kamu eliyle yapılan ancak şehirde özel sektörün yaptığı diğer yapılarla yarışacak, modern, çağdaş bir kamu binası olma özelliği taşıyan binanın, Girne halkına kaliteli hizmet sunacağını söyledi.

Güngördü, binanın Eylül ayında açılışı gerçekleştirilmesi planlandığını belirtti

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.