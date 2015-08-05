Girne Belediyesi, sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturdu

Girne Belediyesi, sıcak yaz aylarında yiyecek ve su bulma güçlüğü çeken sokak hayvanları için “beslenme noktaları” oluşturdu. Beslenme noktalarında kuru mama ve su bulunacak; ayrıca günlük...

Girne Belediyesi, sıcak yaz aylarında yiyecek ve su bulma güçlüğü çeken sokak hayvanları için “beslenme noktaları” oluşturdu.

Beslenme noktalarında kuru mama ve su bulunacak; ayrıca günlük temizliği ile su ve yiyecek takviyesi belediye görevlileri tarafından yapılacak.



“SOKAK HAYVANLARI SAYISINDA AZALMA VAR”

Girne Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel, sokak hayvanları için Girne Belediyesi tarafından özel olarak beslenme noktaları, yem ve su kapları tasarlandığını; bunun bir ilk olduğunu ifade etti.

“Girne Hayvanları Koruma ve Kurtarma” (Kyrenia Animal Rescue) işbirliğinde rehabilitasyon ve kısırlaştırma çalışmaları sonucunda sokak hayvanları sayısında belirgin bir azalma olduğunu belirten Soyel, ancak bununla beraber hayvanların sahipleri tarafında sokaklara terk edilmeye devam edildiği kaydetti.

“Sokak hayvanları sorununun kaynağı; köpekler değil, insanlar” diyen Soyel, bu konuda toplumsal duyarlılığın artırılması, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve yasal zorunluluklara uyulması gereğine vurgu yaptı.



GÜNGÖRDÜ: “HAYVAN BARINAĞINDA ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, sokak hayvanlarının sadece Girne’nin değil tüm ülkenin sorunu olduğunu; sorunun çözümü için köpeklerin sokağa terk edilmemesi aksine sahiplenilmesi gerektiği; bu konuda toplum olarak duyarlı olunması gereğine işaret etti.

“Girne Hayvanları Koruma ve Kurtarma” ile birlikte yürütülen ortak çalışmalar yanında Arapköy’deki hayvan barınağına da yardım yaptıklarını ifade eden Güngördü, barınağın kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle belediyenin sınırları içerisinde bir hayvan barınağı olmasının önemine vurgu yaptı.

Güngördü temin edilen arazi üzerinde, barınak yapılması için yakın zamanda çalışmalara başlanacağını da belirterek, sokaklarda yok denecek kadar az sayıda hayvan hedeflediklerini kaydetti.



