Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta ekipleri, sıcakların artmasıyla birlikte unlu mamül üretimi yapan işyerlerinin karşı karşıya kaldığı gıda güvenliği risklerinin artması üzerine denetimlerini yoğunlaştırdı....

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta ekipleri, sıcakların artmasıyla birlikte unlu mamül üretimi yapan işyerlerinin karşı karşıya kaldığı gıda güvenliği risklerinin artması üzerine denetimlerini yoğunlaştırdı.

Girne Belediyesi sınırları dahilinde faaliyet gösteren, unlu mamüller ve ekmek ürünlerinin üretim ve satışı yapılan iş yerlerine denetim yoğunlaştırıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta ekiplerinin, sıcakların artması üzerine, sorunların tespiti ve alınması gereken önlemleri hatırlatmak adına denetimler yaptığı, genel hijyen ve gıda güvenliği açısından detaylı kontrollerin ardından uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Kontrollerde insan sağlığı açısından riskli bulunan ürünlere imha edilmek üzere el konulduğu ifade edildi. Kriterlere uygun bulunmayan iki işyerinin faaliyeti durdurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, gerekli temizlik ve hijyen önlemlerinin eksiksiz alınması sağlandıktan sonra bu iki işyerinin tekrar hizmete başlamalarına izin verildiği kaydedildi.

Eksikleri olan bazı işletmelerin ise yazılı bildirimlerle uyarılarak takip edilip, bazı işletmelere de para cezaları kesildiği bildirildi.

Soyel: “Pest kontrolü büyük önem taşıyor”

Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, hijyen koşullarıyla birlikte özellikle pest kontrolünün büyük önem taşıdığını söyledi Soyel, unlu gıdaların üretiminde, mevsim sıcaklarının yükselmesiyle mutfaklarda veya imalathanelerde sorun yaratan sinek, uçkun, kurtlanma, fare vb. unsurlarla ilgili önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Soyel, mutfak çalışma alanlarında genel temizliğin üretim öncesi sonrası her daim sürekli sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Soyel, çalışma ortamında yiyecek bırakılmaması, imalathanenin dış ortama açılan bütün pencere, kapı veya boşlukların kapatılması, üretim ve depo alanlarının serin ve etkin şekilde havalandırılmış ve bunun yanında çalışan personelin kişisel hijyeninin de tam olması gerektiğini söyledi.

Güngördü: “Kontrol ve takibimiz kent genelinde sürekli olacak”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, turizmin kalbi ve eğlencenin merkezi olan Girne’de yaşayan ya da kenti ziyaret ederek yeme içme hizmeti alan her bireyin sağlıklı ve temiz ortamlarda güvenilir gıdaya erişmesinin önemine dikkat çekti.

Güngördü, “Kentimizde üretim yapan esnafın bu yöndeki duyarlılığı ve işbirliğiyle standartların Dünya standardında olması ve ‘önce sağlık önce insan’ faktörü hepimizin sorumluluğundadır. Genel kontrollerimiz ve takibimiz kent genelinde sürekli olacaktır” dedi. Güngördü, esnaf ile halkın duyarlılığı ve işbirliği için teşekkür etti.