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Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri yeni yıl yemeği

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Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri yeni yıl yemeği
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Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri yeni yıl yemeğinde buluştu. 
Belediye açıklamasına göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen yemek organizasyonu, bu yıl Eziç Premier’de gerçekleştirildi. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri ve İkinci Bahar Projesi çalışanlarının da üyelere eşlik ettiği organizasyonda Başkan Güngördü, herkesle sohbet ederek, hediyeler dağıttı. 
Üç gün, üç grup şeklinde düzenlenen yemeklerde konuşan Girne Belediye Başkanı Güngördü, geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketi ve bunun sonucunda üç kişinin ölmesi nedeniyle yeni yılı buruk kutladıklarını ifade ederek, bu nedenle geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl eğlenceli bir organizasyondan çok buluşma yemeği gerçekleştirdiklerini söyledi. 
MEYDAN KONSERİ VE BELEDİYE YENİ YIL YEMEK ORGANİZASYONLARI İPTAL...
Güngördü konuşmasında, Girne’de yeni yıl süslemelerinin de sel felaketinin ardından devam etmediğini ifade ederek, yeni yıl nedeniyle her yıl Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenen meydan konseri, belediye çalışanlarına ve meclis üyelerine ve diğer belediyeye bağlı gruplara düzenlenen yeni yıl yemeklerinin de iptal edildiğini açıkladı.
Güngördü, tüm üyelerin, Girnelilerin ve herkesin yeni yılını kutlayarak, 2019’un sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini temenni etti.

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