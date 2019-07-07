 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yine kaza: 6 yaralı
Yine kaza: 6 yaralı
285 0
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
8 0
 
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
33 0
KTFF, Oscarları sahiplerine verildi
KTFF, Oscarları sahiplerine verildi
184 0
35 0
Copa America’da Brezilya finalde
Copa America’da Brezilya finalde
23 0
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
97 0
banner82

Girne Belediyesi hizmet binası ile Kültür ve Kongre Merkezi Eylül'de açılacak

banner27

banner315
Girne Belediyesi hizmet binası ile Kültür ve Kongre Merkezi Eylül'de açılacak
banner267

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin yeni hizmet binasıyla Kültür ve Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, proje sorumlusu Yüksek Mimar Ali Yapıcıoğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan yeni binanın elektrik akımı bağlanarak testleri yapıldı. Mobilya kurulumu devam eden binanın, zemindeki otopark düzenlemesi de sürüyor. Bodrum dahil 150 araçlık otopark kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Nidai Güngördü, kamu eliyle yapılan ancak şehirde özel sektörün yaptığı diğer yapılarla yarışacak, modern, çağdaş bir kamu binası olma özelliği taşıyan binanın, Girne halkına kaliteli hizmet sunacağını söyledi.

Güngördü, binanın Eylül ayında açılışı gerçekleştirilmesi planlandığını belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.