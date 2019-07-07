Girne Belediyesi hizmet binası ile Kültür ve Kongre Merkezi Eylül'de açılacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin yeni hizmet binasıyla Kültür ve Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, proje sorumlusu Yüksek Mimar Ali Yapıcıoğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan yeni binanın elektrik akımı bağlanarak testleri yapıldı. Mobilya kurulumu devam eden binanın, zemindeki otopark düzenlemesi de sürüyor. Bodrum dahil 150 araçlık otopark kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Nidai Güngördü, kamu eliyle yapılan ancak şehirde özel sektörün yaptığı diğer yapılarla yarışacak, modern, çağdaş bir kamu binası olma özelliği taşıyan binanın, Girne halkına kaliteli hizmet sunacağını söyledi.

Güngördü, binanın Eylül ayında açılışı gerçekleştirilmesi planlandığını belirtti.