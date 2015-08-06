Girne belediyesi görüntü kirliliği yaratan arazileri, kapatmaya başladı.

Girne Belediyesi, kentin önemli noktalarında ve ana caddeler üzerinde bulunan ancak yıllardır sahipleri tarafından bakımı yapılmamasından dolayı görüntü kirliliği yaratan arazileri, ahşap malzemelerle kapatmaya başladı....

Girne Belediyesi, kentin önemli noktalarında ve ana caddeler üzerinde bulunan ancak yıllardır sahipleri tarafından bakımı yapılmamasından dolayı görüntü kirliliği yaratan arazileri, ahşap malzemelerle kapatmaya başladı.

Arazi sahipleriyle yapılan görüşmelerin ardından başlatılan perdeleme çalışması, kent estetiğiyle ilgili Girne Kent Kurultayı’nda oluşturulan İmar Komitesi’nden gelen talep doğrultusunda hayata geçirildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentin önemli noktalarından biri olan Bülent Ecevit Caddesi’nde dış cepheleri kötü görünümlü olan binaların boyanmasının ardından boş arazilerin yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla aynı cadde üzerinde ahşap perdeleme çalışması yaptıklarını ifade etti.

Başkan Güngördü, belediye yasası ve tüzüklere göre; boş ve kullanılmayan arazilerin, sahipleri tarafından temiz tutulması gerektiğine dikkat çekerek, söz konusu arazilere dışarıdan ot, dal, çöp ve moloz gibi atıkların atılmaması için arazi sahiplerinin önlem alması gerektiğini kaydetti.

Sahibi tarafından etrafı kapatılacak olan arazilerde ot, dal ve evsel atıkların temizlenmesi konusunda yardımcı olacaklarını anlatan Güngördü, konuyla ilgili temizlik şubesinin 0533 860 5973 numaralı telefonundan ayrıntılı bilginin alınabileceğini aktardı.

Güngördü, “Umarım başlattığımız bu çalışma, halkımıza da örnek olur. Arazi sahipleri arazilerini temizlerse ve denetimini sağlarsa, görsel açıdan daha güzel bir Girne’de yaşama fırsatını yakalarız ”dedi.