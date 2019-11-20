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Girne Belediyesi, çocuk meclisi kuruyor

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Girne Belediye Başkanı Güngördü, çocukların kent yaşamında söz sahibi olmaları ve aktif rol almalarını sağlamak amacıyla, Çocuk Meclisi kurmak için çalışma başlattıklarını açıkladı

Girne Belediyesi, çocuk meclisi kuruyor

Girne Belediyesi, cinsiyet, din, dil, ırk, kültür ayrımı gözetmeksizin tüm çocukların temsil edileceği çocuk meclisi kurulması için adım attı.

Çocuk meclisinde yer alabilmek için Girne Belediyesine üyelik için başvuru yapması gerekiyor. Meclis üyeliği için 9-15 yaş arası çocukların başvuru yapabileceği belirtiliyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların kent yaşamında söz sahibi olmaları ve aktif rol almalarını sağlamak amacıyla, çağdaş kentlerde olduğu gibi Çocuk Meclisi kurmak için çalışma başlattıklarını kaydetti. 

Çocukların özgüvenlerini artırmak ve fikirlerini dile getirecekleri ortamlar yaratmanın önemini vurgulayan Güngördü, “Çocuk dostu bir kent için, mutlu çocuklar, mutlu bir kent için çocuklarımızın haklarını elde edebilecekleri bir kent ortamı için çalışıyoruz” dedi.

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