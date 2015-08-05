Girne Belediyesi aşırı sıcaklar nedeniyle esnafa ve vatandaşlara su dağıttı.

Girne Belediyesi aşırı sıcaklar nedeniyle sokakta olan vatandaşların bir nebze de olsa serinlemesini sağlamak amacıyla Ramadan Cemil Meydanı’nda, belediye binası önünde ve Çarşamba Pazarı’ndaki esnafa ve vatandaşlara...

Girne Belediyesi aşırı sıcaklar nedeniyle sokakta olan vatandaşların bir nebze de olsa serinlemesini sağlamak amacıyla Ramadan Cemil Meydanı’nda, belediye binası önünde ve Çarşamba Pazarı’ndaki esnafa ve vatandaşlara su dağıttı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyeyi ziyarete gelen veya belediye binası önünden geçenlerin aşırı sıcaklarda biraz da olsa rahatlamasını sağlamak amacıyla, yardımlaşma ve sorumluluk duygusuyla böyle bir uygulamayı uygun gördüklerini söyledi. Güngördü, bu uygulamanın birkaç gün süreceğini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıcaklık seviyesinin artması nedeniyle İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın bugünden itibaren Cumartesi’ne kadar, her iki tarihi de kapsayacak şekilde, 12.00 -16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yapılmasını yasaklamasının ardından Belediye çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre dışarıda çalışan işçiler 11:30 da iş sonu yapacak