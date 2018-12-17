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Girne Belediyesi, Ankara’da gözlem yaptı

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Girne Belediyesi’nden bir heyet, Ankara Yenimahalle Belediyesi’ni ziyaret ederek, tesislerde gözlem yaptı.

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Girne Belediyesi, Ankara’da gözlem yaptı
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Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Fırat Güçlüsoy ve Hüseyin Ayrılmaz ile bazı belediye çalışanları, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Memnune Uzun’u ziyaret etti. 
Heyet, belediyenin kültür ve sosyal işler müdürlüğünün yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi, meslek edindirme kursları, gençlik merkezi, sosyal ve sportif tesislerde gözlem yaptı. 
Heyet ayrıca, Anıtkabiri de ziyaret etti.
Girne Belediyesi yetkilileri, iki kent arasında başlatılan işbirliğinin önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde incelemelerine imkan sağlayan Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Memnune Uzun’a teşekkürlerini sundu. 
 

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