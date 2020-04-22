banner411
banner69
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
47 0
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
11 0
 
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
56 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
148 0
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
271 0
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
37 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
70 0
banner440

Girne Belediye hudutlarında maske takma zorunluluğu başlıyor

banner27

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye hudutlarındaki maske uygulama zorunluluğu 24 Nisan Cuma günü sabah 06:00’dan itibaren başlayacak

Girne Belediye hudutlarında maske takma zorunluluğu başlıyor

Girne Belediye hudutlarında maske takma zorunluluğu getiriliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye hudutlarındaki maske uygulama zorunluluğu 24 Nisan Cuma günü sabah 06:00’dan itibaren başlayacak.

Coronavirüs bulaş riskinin önlenmesi amacıyla, Girne kent sınırları içerisinde toplu ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği belirtilen açıklamada, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kamu hizmet binaları, bankalar, marketler, eczaneler, fırınlar, taksiler, benzin istasyonları ve Bakanlar Kurulu tarafından çalışması elzem görülen tüm kurum ve kuruluşlarda,  insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takma zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

Güngördü, “ İşletmelerdeki maske takma zorunluluğunun takibi işletmecide olacak ve maske takmayanlar bu alanlara alınmayacaktır” dedi.

"Maske kullanma zorunluluğu yanında; Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar kapsamındaki kısmi sokağa çıkma yasağına uyulmaya devam edilecek” diyen Güngördü, “ Girne kentinin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için, sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulmayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak (1 metre) mutlaka dikkat edilecektir” ifadesini kullandı.

Güngördü şöyle devam etti:

“Amacımız halkımıza zorluk çıkarmak değil; bilakis onların sağlığını korumak ayrıca onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Tüm ülkemizde olduğu gibi kentimizde de; hayatı ne zaman normalde döndürebileceğimiz; bizlerin elindedir. Kişisel önlemlere, kurallara ne kadar dikkat edersek salgın sürecini o derece hızlı kontrol altına alır ve tehdidi tamamen ortadan kaldırabiliriz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.