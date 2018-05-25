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Girne Balıkçısına çirkin saldırı

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Girne Balıkçısına çirkin saldırı
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Girne'nin Liman bölgesinde bulunan Girne Balıkçısı heykeline çirkin saldırı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler heykelin ağız kısmı ile sağ eline siyah boya dökerek çirkin bir saldırı gerçekleştirdiler.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren ressam ve heykel traş değerli sanatçı Sevcan Çerkez bu çirkin saldırıyı kınadı. Çerkez şunları yazdı "Girne Balıkçısı'na da saldırdılar. Girne Belediyesi bu sanat düşmanlarını yakalamak için titiz bir çalışma sürdürüyor. Umarım yakalanırlarsa Bener Hakkı Hakeri'nin sanat katilleri gibi ellerini kollarını sallayıp aramızda dolaşmazlar. Sanatseverler adına üzgünüm. Heykeli tamir ettim yeniden. Umarım bu kadarla kurtuluruz arkadaşlar."

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