Turizm Bakanı Üstel, KKTC’nin en değerli antik limanlardan birine sahip olduğunu, turizm tanıtımlarında da hep o limanın bulunduğunu ama limanın şu anki durumunun kötü olduğunu ifade ederek, Girne Antik Limana artık bir el atma zamanının geldiğini vurguladı.

Üstel, bu çerçevede bir ön düzenleme projesi başlattıklarını ve bu projenin Ağustos ayı içinde biteceğini ve limanın görsel anlamda iyi duruma, 1974 öncesi gibi güncel şekle getirileceğini kaydetti.

Projenin tamamlanmasının ardından limanın 3 ay kapatılacağını ve iyileştirme çalışmasının başlayacağını ifade eden Üstel, “Bu konuda esnafla da anlaştık. 2020’de Girne Antik Liman yenilenecek. Girne Belediyesi ile de limanda müşterek hareket edilecek, yetki karmaşası olmayacak” dedi.

Ünal Üstel, işletmelerde otellerde hizmet ne kadar iyi olursa ülkeye turistin o kadar çok geleceğini belirtti.

KATI ATIKLARI BERTARAF MERKEZİ AÇILIYOR

Çevre ile ilgili de gerekli adımların atılacağını, bu çerçevede ilk olarak bakanlığın girişimleri ile Gürdağ Katı Atıkları Bertaraf Merkezi’nin ilk etabının açılacağını ifade eden Üstel, tehlikeli atıkların Güngör'de bekletildiğini, ancak artık bu konuda sağlık ve tarım bakanlıkları ile hastanelerin tehlikeli atıklar konusunda sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Bu merkezin açılmasıyla süresi dolmuş ilaçlar, tehlikeli atıklar, kimyasallar ve benzeri tüm atıkların imha edileceğini ve bunların kalmayacağını ifade eden Üstel, bu atıkların filtrelenmiş merkezde yakılacağını, bu çalışmaların Çevre Dairesi tarafından online sistemle de izlenebileceğini, yakma işleminin ardından analizlerin yapılacağını ve atık kalmayacağını anlattı.

Tehlikeli atık türlerinin bu merkezde imha edilmesiyle çevreye zarar olmayacağını ifade eden Üstel, ilk olarak 4 etaplı merkezin ilk etabının açılını yapacaklarını kaydetti