Girne Antik Liman için düğmeye basıldı

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu bu sabah Girne Antik Limanı’nda incelemelerde bulundu. Mendirek bölgesinin durumunu içler acısı olarak nitelendiren Bakan Sucuoğlu, sorunlara bir an önce çözüm üretmek adına...

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu bu sabah Girne Antik Limanı’nda incelemelerde bulundu. Mendirek bölgesinin durumunu içler acısı olarak nitelendiren Bakan Sucuoğlu, sorunlara bir an önce çözüm üretmek adına Çarşamba günü toplanacak Bakanlar Kurulu’ndan yetki isteyeceklerini açıkladı.

TEKNİK EKİP İLE ZİYARET

Girne Liman Bölgesi’ndeki inceleme gezisine UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Karayolları Dairesi, İçişleri Bakanlığı , Planlama ve İnşaat Dairesi, Turizm Planlama Dairesi, Eski Eeserler ve Müzeler Dairesi, Mimarlar Odası ve Girne Liman Başkanlığı’ndan yetkililer de katıldı.

Bakan Sucuoğlu, limanın içler acısı bir durumda olduğunu söyleyerek, ‘Bu kadar ciddi boyutta olduğunu bilmiyorduk, bize artık düşen özür dilemek değil çözüm üretmektir’ şeklinde konuştu.

SUCUOĞLU: “KONUYU BAKANLAR KURULUNA GÖTÜRECEĞİM”

Sucuoğlu, ilgili mimarların yapacağı planlar doğrultusunda, Çarşamba günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında kabineden yetki isteyip, kış gelmeden düzenlemelere gideceklerini de duyurdu.

Sucuoğlu, “Kayalarda da boşluklar var kışta ağır dalga çarpmasından dolayı buralarda ciddi tahripler olabilir. Denizin, Kuzey ve Güney tarafının birleşme tehditi var” dedi.

Yapılacak düzenlemelerin ciddi mali kaynak gerektiğine de işaret eden Bakan Sucuoğlu, bu çalışmalarda Ulaştırma Bakanlığı, Girne Belediyesi ve hükümetin de ciddi desteğine ihtiyaç duyulacağını söyledi.

“KALE İLE İLGİLİ DE SIKINTILAR VAR”

Girne Kalesi’nde de ciddi sıkıntılar gözlemlediklerini kaydeden Sucuoğlu, kale ve hemen arkasındaki yat limanının da projelendirildiğini yakın zamanda projenin hayata geçirilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Sucuoğlu, mendirek bölgesinin kısa sürede düzenlenebilmesi için ihaleye çıkılmasının zaman kaybı olabileceğini de dile getirerek, bunun yerine yapılabilecek en süratli şeyin yetkilendirme olacağına işaret etti.

KKTC’NİN PRESTİJİNİ İLGİLENDİREN BİR OLAY

Sucuoğlu, “Bu, KKTC’nin dünya nezdinde prestijini ilgilendiren bir olay. Kimin yaptığı önemli değil, önemli olan yapılmasıdır, yeter ki ortadan kalksın. Bu problemi her partinin temsilcisinin olacağı geniş katılımlı bir komitenin kurulmasıyla, hep birlikte çözebiliriz” dedi.

Sucuoğlu, limanla ilgili 2012 yılında çıkan bir tüzük bulunduğunu da anımsatarak, tüzüğün hayata geçmesi adına limanın düzenlenmesi adıana ciddi adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.