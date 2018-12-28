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Girne Akçiçek Hastanesi'nin ihmali'ni Dr. Hüdaverdi önledi

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Girne Akçiçek Hastanesi'nin ihmali'ni Dr. Hüdaverdi önledi
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Girne’nin sevilen isimlerinden, Doktor Özcan Hüdaverdi bir kez daha Girne’nin gündemine oturdu.

Magic Touch’un sahibi Özlem Eminoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Doktor Özcan Hüdaverdi’ye teşekkür ederken, önemli bir ihmali de gözlerin önüne serdi. Dün sabahın erken saatlerinde, Selim Emioğlu ile birlikte kalp krizi şüphesiyle Dr Akçiçek Hastanesi gittiklerini ancak orada bulunan doktorların Selim Eminoğlu’na ’bir şeyin yok’ diyerek evine gönderdiklerini yazan Özlem Eminoğlu, tatmin olmayarak Doktor Hüdaverdi’ye ulaştıklarını anlattı. Özlem Eminoğlu, Doktor Hüdaverdi’nin sabahın erken saatinde olmasına rağmen çağrıya cevap verdiği ve aslında hastaneden ‘bir şeyin yok’ diye geri çevrilen Selim Emioğlu’nun kalp krizi geçirdiğini anlayarak müdahale ettiğini yazdı.

Özlem Eminoğlu’nun iletisi şöyle: 

“Sevgili Özcan Hüdaverdi, bu kez bir değil iki cana can kattın. Sabaha yakın Akçiçek hastanesine gelen gerçekte kalp krizi geçiriyor olan Selim Eminoğlu’nu “hiçbir”şeyin yok” diyerek evine gönderdiler. Şükür ki sabah erken saatte sana ulaştık. Şu anda eniştemiz yaşıyorsa ve Allahın izniyle evladına bir can olabilecekse bu senin Özcan Hüdaverdi ve sevgili hocam Hamza Duygu sayesindedir. Sevgili Ceyhun Birinci, yıllarca benim nenemin dedemin doktoru oldunuz onların hayatlarını defalarca kurtardınız. Sizden ricam gece nöbete doktor koyun asistan değil. Bu seneyi kapatırken yine sadece sağlık ve sadece sağlık diliyorum.Bin şükür"

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