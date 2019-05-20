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Gırgırlar yine Karpaz'da göründü

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Ekolojik dengeye verdikleri zarar ile bilinen gırgır tekneleri, yine Karpaz sahillerine göründü

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Gırgırlar yine Karpaz'da göründü
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Murat ASLAN

Her yıl Kıbrıs’a gelerek yasak olmasına rağmen Karpaz karasularında avlanan Türkiye kayıtlı gırgır tekneleri, bu yıl yeniden denizlerimizde görüldü.

Balık popülasyonuna büyük zarar verdiği gerekçesiyle yerli balıkçıların şiddetle karşı çıktığı gırgır teknelerinin dün Karpaz sahillerinde görülmesi, birçok balıkçı ve çevreciyi yine harekete geçirdi.

KKTC karasuları içerisinde trol veya gırgır ile balık avcılığı yapılmasının yasak olmasına rağmen Orkinos balığı döneminde Türkiye’den her yıl ülkemize gırgır tekneleri geliyor.

Belirli aralıklarla kıyılarımıza gelen gırgırlar, buraları silip süpürüyor. 
Sahile yakın alanlarda avlama yapan gırgırcılar, deniz yaşamına da büyük zarar veriyor.
Gırgır teknelerinin her geçen gün çoğalması ve izinsiz avcılık yapması balıkçıların da tepkisine neden oluyor. Gırgırların deniz ürünlerinin azalmasında ciddi etken olduğunu ifade eden balıkçılar, KKTC yetkililerinin gırgırlara göz yumduğunu belirtiyor.

ÜLKEMİZDEKİ YASALAR NE DURUMDA 
Türkiye’de değişik zamanlarda su ürünleri hakkında avlanma yasakları mevsimlere göre zaman zaman açıklanmasına rağmen ülkemizde gırgır ve trolle ilgili avcılık konusundaki yasaklar ilgili tüzükler bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlenmesi konusunda yetki ilgili yasasın 36. Maddesinin 3. Fıkrasında şöyle belirtilmiştir; 
(3) Trol ve gırgır avcılığı ile sünger avcılığı veya herhangi bir su ürünleri avcılık yöntemini veya uygulamasını veya üretim araçlarını veya gemi, cihaz ve aleti veya başka herhangi bir aracın ve malzemenin haiz olmaları gereken asgari vasıf ve şartları ile bunların kullanma yöntem ve esasları kısmen veya tamamen yasaklanması konusunda; yasayı ilgili bakanlık yürütür. 
Ancak su ürünleri yasasının 28. Maddesinin 1. Fıkrasında da yasa şu şekilde belirtilmiştir. 
Yabancıların Su Ürünleri Avcılığı Yasağı 28. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan izinsiz kişilerin karasuları dahilindeki avcılık sahalarına veya iç sulara girmeleri ve su ürünleri avcılık faaliyetlerinde bulunmaları yasaktır. 

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