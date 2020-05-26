Gırgır ve Trol gemileri yine KKTC sularında

Türkiye'den gırgır ve trol gemileriyle gelen ve ülkemizde kara suları içerisinde balık avlayanlar tepki çekti.

Her yıl Türkiye'den gelerek denizin altını üstünü tarumar eden gırgır ve trol gemileri yine avlanmak için KKTC sularına geldi. Karpaz bölgesindeki balıkçıların gözlemlediği gırgır ve trolle avlanan balıkçıların bu dönemde ülkemiz sularına gelmelerine tepki yağdı.

Karpaz bölgesi balıkçı vatandaşlarımız "Akdenz yöresinde balık avlamanın yasak olduğu dönemlerde KKTC Kara sularına gelen gırgır ve trol tekneleri yalnız balık avlamakla kalmıyor. Denizin altını da süpürerek balık yuvalarını darmadağın ediyor." dediler.

Türkiyeden gelen ve Karpaz sahilllerinde balık avlayan gırgır ve trol gemilerine sahil koruma ve hükümet bireylerinin müdahale etmediği gözlemlendi.