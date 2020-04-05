Gıda yardımlarını Başbakanlık koordine edecek

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi, gıda yardımlarının merkezi olarak koordine edilip denetlenmesi için yeni bir Koordinasyon Merkezi oluşturdu. Yeni oluşturulan Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi, yardıma muhtaç kişilerin gıdasız bırakılmaması amacıyla çalışmalarına başladı

Ülkedeki gıda yardımları, Başbakanlık tarafından koordine edilecek.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi, gıda yardımlarının merkezi olarak koordine edilip denetlenmesi için yeni bir Koordinasyon Merkezi oluşturdu. Yeni oluşturulan Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi, yardıma muhtaç kişilerin gıdasız bırakılmaması amacıyla çalışmalarına başladı.

​Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs salgın tehlikesinin başlaması ile birlikte ortaya çıkan gıda sorunu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AADY) tarafından merkezi olarak ele alınıyor.

AADY tarafından oluşturulan Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi, yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin gıdasız kalmaması amacıyla çalışacak. Böylece, salgın tehlikesinin ortaya çıkmasından bu yana başta belediyeler, Vakıflar İdaresi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay olmak üzere çeşitli kuruluşlar ve hayırsever yurttaşlar tarafından sürdürülen çabalar daha etkili olarak devam ettirilecek.

MERKEZE BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI BAŞKANLIK EDECEK

Başkanlığını Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener’in yürüttüğü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi tarafından oluşturulan Gıda Yardımı Koordinasyon Merkezi’nde, İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi, Merkez Kaymakamı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı temsilcisi, Belediyeler Birliği temsilcisi, Vakıflar İdaresi temsilcisi ve Kızılay temsilcisi görev yapıyor. Merkeze, AADY Komitesi Başkanı başkanlık yapacak.

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İLÇELERDE FAALİYETLER “İLÇE KRİZ YÖNETİM MERKEZLERİ” TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Merkezin ilçelerdeki faaliyetleri, her ilçe için Kaymakam Başkanlığında İlçe Kriz Yönetim Merkezi tarafından koordine edilip yürütülecek. Bu amaçla altı ilçede de “İlçe Kriz Yönetim Merkezleri” oluşturulacak. İlçe Kriz Yönetim Merkezleri ile koordineli çalışarak gıda ihtiyacı olan kişi ve aileleri belirleyecek olan Koordinasyon Merkezi, gıda ihtiyacı olan ailelere gıda paketlerinin İlçe Kriz Yönetim Merkezi tarafından dağıtımını organize edecek.

TALEPLERİ MUHTARLIKLAR, BELEDİYELER, KAYMAKAMLIKLAR, SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ, VAKIFLAR İDARESİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK KIZILAY TOPLAYACAK

Gıda Yardımı Koordinasyon Merkezi, gıda yardımı taleplerini muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, Sosyal Hizmetler Dairesi, Vakıflar İdaresi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay aracılığı ile toplayacak. Talep başvuruları, telefonla, Başbakanlığın resmi web sayfasından doldurulacak form veya Kızılay Derneği resmî web sayfası, telefon ve çağrı merkezlerine yapılabilecek.

GIDA YARDIMLARI KRİTERLERE BAKILARAK YAPILACAK

Alınacak gıda talepleri, başvuru sahiplerinin gelir durumu beyanı, işsizlik durumu, aile nüfusu ve ailede dezavantajlı birey olup olmadığı kriterleri ile değerlendirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği ve Vakıflar İdaresi tarafından hazırlanacak gıda paketleri, Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin talimatı ile İlçe Kriz Yönetim Merkezi koordinesinde dağıtılacak.

Gıda yardımlarının dağıtımı ile ilgili işlemler, İlçe Kriz Yönetimi Merkezi tarafından Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi’ne bildirilecek ve kayıt altına alınacak.