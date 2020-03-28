"Gıda kıtlığı yaşanmaması için tedarik zinciri koparılmamalı"

"Şimdi en büyük ihtiyaç, virüsten korunmaktır elbette, ama bunun kadar önemli bir diğer ihtiyaç da, GIDA KITLIĞI YAŞANMASIN diye, tedarik zincirini koparmamaktır" diyen Şahali, bu dönemde "üretimi azaltın" çağrısı yapan hükümetin, gıdanın değerini bilmediğini ifade etti

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Tarım Bakanlığı'nın aldığı kararı eleştirerek, gıda kıtlığının yaşanmaması için tedarik zincirinin koparılmaması gerektiğini savundu.

İşte Şahali'nin paylaşımı;

''Çok zor, belirsiz, ne kadar süreceğini ve ne zaman biteceğini bilemediğimiz bir zamandan geçiyoruz!

Şimdi en büyük ihtiyaç, virüsten korunmaktır elbette, ama bunun kadar önemli bir diğer ihtiyaç da, GIDA KITLIĞI YAŞANMASIN diye, tedarik zincirini koparmamaktır.

SÜTEK (Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu) dün, "hayvanlarınızı daha az besleyin ki daha az süt versinler" dedi.

Akıl alır gibi değil!

İnsanların, özellikle içinde bulunduğumuz durumda, sağlıklı beslenmesinde çok önemli yeri olan süt ve süt ürünlerinin üretimini azaltma çağrısı yapan devlet, ne yaptığını bilmiyor!

Şimdi tam da, ihtiyaç fazlası sütün işlenerek mamül haline getirilmesi ve hem ihtiyaçlı bireylere dağıtılması, hem de gelecek günlerde ortaya çıkması muhtemel GIDA KITLIĞINA KARŞI İHTİYAT olarak saklanması gereken zamandır.

Bu sonbahar ürünü patates için de, fazlalığı olduğu düşünülen diğer saklanabilir ürünler için de geçerlidir.

"SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI" misali yani.

Özellikle ithalat ihtimalinin her geçen gün zayıfladığı, tüm dünyada ülkelerin içine kapandığı bu dönemde "üretimi azaltın" çağrısı yapan hükümet, gıdanın değerini bilmiyor demektir.

Her türlü zorluğa rağmen üretene bu bilinmezlikte "ÜRETME" diyenleredir sözümüz:

BİR DAHA DÜŞÜNÜN, SAÇMALAMAYIN, VAZGEÇİN!!!

Boynumuzda ilmek var, altımızdaki sehpaya dokunmayın...''