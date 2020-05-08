"Gıda güvenliğinin en temel parametrelerinden olan kişisel hijyen uygulamaları arttırılmalı"

Gıda Mühendisleri Odası, "Covid 19 önlemlerine ek olarak olarak gıda üretimi yapan işletmeler gıda kaynaklı hastalıklara, bulaşılara karşı önlemlerini artırmalı ve gıda güvenliğine çok daha fazla önem vermelidir. Gıda İşletmelerinde, özellikle toplu gıda üretim-tüketim noktalarına çağrımız, tüm gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları ve özellikle de gıda güvenliğinin en temel parametrelerinden olan kişisel hijyen uygulamaları arttırılmalıdır"

Gıda Mühendisleri Odası, hizmete girecek gıda işletmelerinde ve özellikle toplu gıda üretim-tüketim noktalarına; “tüm gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları ile gıda güvenliğinin en temel parametrelerinden olan kişisel hijyen uygulamaları arttırılması” çağrısında bulundu.

Oda başkanı Sıdıka Can yazılı açıklamasında, Covid 19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 10 Mart sonrası kapatılan restoran, pastane gibi toplu tüketim noktalarının büyük bir kısmının 11 Mayıs Pazartesi paket servis hizmetlerine başlayacağını katdetti.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gibi uluslar arası örgütlerin açıklamalarına göre, bugüne kadar Covid 19’un gıda kaynaklı bir salgın olduğuna dair bir bulgu elde edilmediğini belirten Can, şöyle devam etti:

“Ancak direkt müşteri ile paket servisinde temasta olacak olan personel kaynaklı bulaşma riski vardır. Dolayısı ile açılım öncesi çalışanlara Covid 19 testleri yapılmıştır. Ancak açılım gerçekleştikten sonra yine risk devam edecektir. Dolayısı ile sözkonusu restoran, pastane vb işletmelerde personellerin Covid 19 takibi ve denetimi devem etmelidir. Buna ek olarak üretimine hiç ara vermeyen süt imalathaneleri, fırınlar, kasaplar vb tüm gıda üretimi yapan noktalarda da personllere Covid 19 testleri yapılmalıdır. Covid 19 önlemlerine ek olarak olarak gıda üretimi yapan işletmeler gıda kaynaklı hastalıklara, bulaşılara karşı önlemlerini artırmalı ve gıda güvenliğine çok daha fazla önem vermelidir. Gıda İşletmelerinde, özellikle toplu gıda üretim-tüketim noktalarına çağrımız, tüm gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları ve özellikle de gıda güvenliğinin en temel parametrelerinden olan kişisel hijyen uygulamaları arttırılmalıdır.

Gıda işletmelerinde el yıkamanın önemi ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır. Üretim alanlarında el yıkama noktaları tam donanımlı, akan su, sabun ve mutlaka tek kullanımlık havlu olmalıdır.

Personel WC-Lavabo alanlarında hijyen uygulamaları ve alt yapısı arttırılmalıdır. Gıdalara temas etmeden once ve sonra eller yıkanmalıdır.

Eldiven kullanımı bilinçli olmalıdır. Kullanılacaksa yıkanmış ellere eldiven giyilmeli ve kullanım sonrası da eller tekrar yıkanmalıdır.

Isıl işlem genel olarak mikroorganizmalara karşı uygulanan bir önlemdir. Dolayısı ile Gıdaların merkez noktasına kadar iyi pişirilmesi gerekmektedir.

Gıda Güvenliği ve Hijyen eğitimleri tekrarlanmalı , Gıda işletmelerinde bilinçli personeller görev almalaıdır.

Gıda işletmelerinde çalışan personelde herhangi bir Covid 19 şüphesi ortaya çıkarsa mutlaka Sağlık Bakanlığına bilgi verilmelidir. Covid 19 ile ilgili acil önlem planları oluşturulmalı ve he rişletme kendi koşullarında bu planları şekillendirmelidir.”

Can, Gıda Mühendisleri Odası olarak çağrılarının; “gıda güvenliği önlemlerinin özellikle böyle bir dönemde çok daha büyük bir hassasiyetle uygulanması” olduğunu belirterek, gıda güvenliği denetimlerinde yetkili bakanlıklar ve belediyelere büyük görev düştüğünü, restoran, pastane, fırın gibi noktaların Sağlık Bakanlığı ve belediyeler tarafından, süt imalathaneleri, kasapların ise Tarım Bakanlığı tarafından denetlenmesi gerektiğini kaydetti.