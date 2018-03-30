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Gıda güvenliği için Organik Tarım Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor

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Gıda güvenliği için Organik Tarım Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor
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Cumhuriyet Meclisi’nde, Avrupa Birliği uyum yasa tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Organik Tarım Yasa Tasarısı’nı görüşüyor.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında toplanarak Organik Tarım Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı. 
Komitenin bugünkü toplantısına davetli olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar, Sağlık, Ekonomi ve Enerji, Turizm ve Çevre bakanlıklarıyla AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katıldı.
CTP Milletvekili Candan’ın başkanlık ettiği komite toplantıda, UBP milletvekili ve Başkan Vekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da yer aldı.
Gıda güvenliği ve sağlıklı gıda için de önemli bir adım olarak değerlendirilen yasa tasarısının yürürlüğe girmesiyle, organik ürünlere yönelik talebin karşılanması, kaliteli organik ürün elde edilmesi ve organik ürün piyasasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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