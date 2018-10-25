Gezici’ye göre ikinci turda Özgürgün kazanacak

Gezici Araştırma Şirketi’nin UBP kurultayına yönelik parti üyeleri arasında yaptığı son ankete göre Tatar, yüzde 33.8 oyla ilk sırada yer aldı. Tatar’ı yüzde 33.1 oyla Özgürgün takip etti. Sucuoğlu’nun oyu 17.8, Atun’un oyu ise yüzde 15.3’te kaldı

“Tatar ve Özgürgün ikinci tura kaldığı takdirde kime oy vereceksiniz?” sorusuna UBP üyelerinin yüzde 53.8’i Özgürgün’e, yüzde 46.2’si ise Tatar’a oy vereceklerini söyledi

Gezici Araştırma Şirketi, olarak Ulusal Birlik Partisi'ndeki genel başkanlık seçimine yönelik anket yaptı.

Ankete göre Ersin Tatar, yüzde 33.8 oyla ilk sırada yer aldı. Tatar’ı yüzde 33.1 oyla Hüseyin Özgürgün takip etti.

Faiz Sucuoğlu’nun oyu 17.8, Sunat Atun’un oyu ise yüzde 15.3 oldu.

“Tatar ve Özgürgün ikinci tura kaldığı takdirde kime oy vereceksiniz?” sorusuna ise UBP üyelerinin yüzde 53.8’i Özgürgün’e, yüzde 46.2’si ise Tatar’a oy vereceklerini söyledi.

Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici, anket sonuçlarıyla ilgili dün Golden Tulip Otel’de basın açıklaması yaptı.

Anketi, 1– 16 Ekim tarihlerinde 2064 UBP üyesini telefonla arayarak yaptıklarını söyleyen Gezici, üyelerin yüzde 35’inin oy kullanmayacağını ancak katılımın fazla olursa yarış ilk turda da bitebileceğini söyledi.

Murat Gezici dört adayla ilgili analiz yaptı.

Ersin Tatar yüzde 33.8

Hüseyin Özgürgün yüzde 33.1

Faiz Sucuoğlu yüzde 17.8

Sunat Atun yüzde 15.3

Araştırmaya Katılan Halkın 27-28 Ekim 2018 Tarihinde Yapılacak Olan UBP’nin 21. Olağan Kurultayında Başkanlık Seçimi İçin Hangi Adayı Destekleyeceğine İlişkin Dağılım

Hangi Adaya Oy Vereceksiniz?

HANGİ ADAYA OY VERECEKSİNİZ? Yüzde (%) Ersin Tatar 33,8 Hüseyin Özgürgün 33,1 Faiz Sucuoğlu 17,8 Sunat Atun 15,3 Toplam 100

Araştırmaya Katılan Halkın Başkanlık Seçimi Birinci Turda Belirlenemeyip İkinci Tura Kalsa Kime Oy Vereceğine İlişkin Dağılım

Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kalsa Kime Oy Verirsiniz? Yüzde (%) Faiz Sucuoğlu 45,8 Sunat Atun 54,2 Toplam 100

Araştırmaya Katılan Halkın Başkanlık Seçimi Birinci Turda Belirlenemeyip İkinci Tura Kalsa Kime Oy Vereceğine İlişkin Dağılım

Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kalsa Kime Oy Verirsiniz? Yüzde (%) Ersin Tatar 58,2 Sunat Atun 41,8 Toplam 100

Araştırmaya Katılan Halkın Başkanlık Seçimi Birinci Turda Belirlenemeyip İkinci Tura Kalsa Kime Oy Vereceğine İlişkin Dağılım

Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kalsa Kime Oy Verirsiniz? Yüzde (%) Hüseyin Özgürgün 56,1 Sunat Atun 43,9 Toplam 100

Araştırmaya Katılan Halkın Başkanlık Seçimi Birinci Turda Belirlenemeyip İkinci Tura Kalsa Kime Oy Vereceğine İlişkin Dağılım

Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kalsa Kime Oy Verirsiniz? Yüzde (%) Faiz Sucuoğlu 32,5 Ersin Tatar 67,5 Toplam 100

Araştırmaya Katılan Halkın Başkanlık Seçimi Birinci Turda Belirlenemeyip İkinci Tura Kalsa Kime Oy Vereceğine İlişkin Dağılım

Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kalsa Kime Oy Verirsiniz? Yüzde (%) Hüseyin Özgürgün 62,6 Faiz Sucuoğlu 37,4 Toplam 100

Araştırmaya Katılan Halkın Başkanlık Seçimi Birinci Turda Belirlenemeyip İkinci Tura Kalsa Kime Oy Vereceğine İlişkin Dağılım

Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kalsa Kime Oy Verirsiniz? Yüzde (%) Ersin Tatar 46,2 Hüseyin Özgürgün 53,8 Toplam 100

Araştırmaya Katılan Halkın 27-28 Ekim 2018 Tarihinde Yapılacak Olan UBP’nin 21. Olağan Kurultayında Başkanlık Seçimi İçin Destelemek İstediği Adayı Destekleme Nedenine İlişkin Dağılım

Nedenler Yüzde (%) Nedenler Yüzde (%) Görüşüme uygun 5,7 Sözümüz geçiyor bölge olarak memnunuz 1,1 Düzgün bir insan, güvenilir, dürüst 16,8 Partinin geleceğini düşünüyor 1,5 Tanıdık olduğu için 3,9 Yaratıcı 0,2 Aileden gelen gelenek, istek 0,9 Bilgili, çalışkan, başarılı deneyimli 9,9 Deneyimli 7,6 İstikrar için 4,1 Konuşmaları iyi 1,1 Sağlıkçı olduğu için 0,7 Daha iyi yöneteceğine inanıyorum 6,3 Gençlere önem veriyor 0,2 Halkla içiçe 7,0 İleri görüşlü 0,7 Oynan oyunları bozmak için 0,2 Bağımsız ve özgür aday 0,2 Projelerinden dolayı 0,4 Ekonomist, piyasayı düzeltir 4,6 Genç ve dinamik 7,0 Gerçekçi 0,2 Oyları arttırdı, vekil sayısını arttırdı 6,3 Verdiği sözleri tuttuğu için 0,2 Türkiye ile ilişkileri iyi 1,7 Milliyetçi 0,7 Seviyorum, seviyoruz 2,6 Vizyon sahibi 2,6 Var olan başkan değişmeli 3,3 En çok oyu son seçimde o aldı 12,2 Ülke sorunlarını çözer, ülkenin refah seviyesini yükseltir 1,7 Medyada etkin 0,2 Lisanı iyi 0,6 Milliyetçi olduğu için 3,1

Not: Toplamı Yüz Yapmaz, üye birden fazla cevap vermiştir

Araştırmaya Katılan Halkın 27-28 Ekim 2018 Tarihinde Yapılacak Olan UBP’nin 21. Olağan Kurultayında Başkanlık Seçimi İçin Çıkacak Adaylardan Parti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Ne Yapmasını İstediklerine İlişkin Dağılım

Yüzde (%) Yüzde (%) Daha iyi bir gelecek için bir şeyler yapsın 5,9 Şuan ki hükümetten daha farklı şeyler yapsın 7,6 Halkları ilgilensin 3,9 Kıbrıs sorununu çözsün 6,6 Zamları düşürsün 2,9 İşsizlik sorununu çözsün 15,8 Yolları düzeltsin 1,6 Partiyi toparlasın 9,4 Ekonomiyi düzeltsin 46,0 Sağlık hizmetini düzeltsin 5,6 Devlete sahip çıksın 10,6 Dürüst siyaset, temiz siyaset 4,1 Türkiye ile ilişkileri düzeltmeli 18,0 Üniversite, hastane yapsın 4,4 Dünya’ya karşı daha etkili olsun, ülkeye sahip çıksın 0,6 İyi bir yönetim istiyoruz, kamuda verimlilik artırsın. Nitelikli katma değer üreten projeler yapsın 5,5 Elektrik sorununun çözülmesi (özelleştirme) 8,4 Burada uzun süre kalanlara vatandaşlık verilsin 0,2 Düzeni değiştirmeli yeniden seçime giderek yeniden başbakan olsun diye 10,2 Milliyetçi olmayan marjinal güçler mevcut başkana saldırdıkları için onu korumak adına oy vereceğim 4,6 Gençlere yönelik projeler 1,8 Parti içinde değişiklik yapsın 0,2 Ekonomik zorluk çekenlere yardım etmeli 0,2 Partinin Mevcut politikasını sürdürmesi için partime sahip çıkmak için oy kullanacağım 3,2 UBP’yi tek parti haline getirmeli ve yeniden genel başkan seçilmeli 14,6 İyi muhalefet olmalı 0,4

Not: Toplamı Yüz Yapmaz, Üye birden fazla cevap vermiştir.

Araştırmaya Katılan Halkın UBP’yi Üst Seviyelere Çıkarabilecek, Misyonu ve Vizyonu Olduğunu Düşündüğü Adaya İlişkin Dağılım

Araştırmaya Katılan Halkın UBP’yi Üst Seviyelere Çıkarabilecek, Misyonu ve Vizyonu Olduğunu Düşündüğü Adaya İlişkin Dağılım Yüzde (%) Ersin Tatar 31,3 Hüseyin Özgürgün 40,2 Faiz Sucuoğlu 15,9 Sunat Atun 12,6 Toplam 100

Araştırmaya Katılan Halkın Şuan KKTC’yi Etkisi Altına Alan Mevcut Ekonomik Krizi Yönetmede Adaylardan Hangisinin Daha Başarılı Olacağı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya Katılan Halkın Şuan KKTC’yi Etkisi Altına Alan Mevcut Ekonomik Krizi Yönetmede Adaylardan Hangisinin Daha Başarılı Olacağı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım Yüzde (%) Ersin Tatar 33,6 Hüseyin Özgürgün 39,1 Faiz Sucuoğlu 8,3 Sunat Atun 19,0 Toplam 100

Araştırmaya Katılan Halkın Asla Oy Vermem Dediği Adaya İlişkin Dağılım