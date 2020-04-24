Gezi Treni’ne BRT’den sansür, Harmancı’dan duygulandıran paylaşım

23 Nisan’da çocuklara özel etkinlikleri bu yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal etmek durumunda kalan Lefkoşa Türk Belediyesi, dün şehrin her bölgesinde düzenlediği Gezi Treni ile çocukları ve aileleri sevindirdi, bu özel güne değer verenlere coşku yaşattı.

Ancak Gezi Treni’nin başkent sokaklarında şarkılarla yarattığı coşku ve rengarenk görüntüler, BRT ekranlarında yer almadı.

BRT’nin dün akşamki ana haber bülteninde Mağusa, Girne, Güzelyurt, Alsancak, Lapta olmak üzere tüm belediyelerin 23 Nisan etkinliklerine geniş şekilde yer verildi.LTB’ninbaşta başkent halkı olmak üzere herkes tarafından takdir toplayan buetkinliği ise devlet kanalında sansüre uğradı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı bir videopaylaşımıyla BRT’nin bu boykotuna gönderme yaptı

Gezi Treni’nin yolculuğunu ve halkın coşkusunu aktararak izleyenlere duygulu anlar yaşatan görüntülerin altına Harmancı şu değerlendirmeyi paylaştı:

“Dün 23 Nisan’ı Lefkoşa büyük, küçük ve her rengi bir arada birlikte kutladı, bu şehir ve bu ülke inancını gösterdi, geleceğe olan umudunu yansıttı; hep birlikte güzel günlere olan inancını haykırdı.

dip not: LTB hariç diğer belediyelerin haberlerini BRT’de bulabileceğiniz için biraz özendik.”

Harmancı’nın bu paylaşımı yüzlerce beğeni aldı. Görüntüleri izleyenler Harmancı’ya övgüler yağdırdı, “Lefkoşa'lı ne kadar da şanslı” yorumunu yaptı.

İşte o paylaşımın linki:

https://www.facebook.com/327767967259221/videos/156365409137335/?story_fbid=2890062821029710&id=327767967259221