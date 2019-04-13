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Gezi treni turlara çıkıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) gezi treni hafta içi her gün rutin aralıklarla geziler düzenlemeye başlıyor.

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Gezi treni turlara çıkıyor
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Bu kapsamda 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren ücretsiz olarak yapılacak turlardan herkes yararlanabilecek.

Gezi treni ile hem turistlere tarihi Surlariçi’nin tanıtılması, hem de yurttaşlar ve çocukların keyifli vakit geçirmesi ve yaşadıkları şehri tanımaları amaçlanıyor.

Kalkış noktaları Kuğulu Park ve Bandabuliya Sahnesi turların saatleri ise şöyle:

Tur Saatleri

10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00

Kalkış Noktaları ve Saatleri

Pazartesi – Cuma: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00 – Kuğulu Park

Pazartesi – Cuma: 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 – Bandabuliya Sahnesi

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