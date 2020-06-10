Geri dönmemek şartıyla gittiler

Metehan kapısında insanlık dramı yaşandı. Dört aydır güneydeki işlerine gidemeyen bazı Kıbrıslı Türkler, taahhütname imzalayarak geri dönmemek şartı ile Güney’e geçiş yaptı. Ailelerini ve çoluk çocuklarını bırakan işçiler, kalacak yerleri olmadığı için araçlarına yastık yorgan doldurdu, gözleri yaşlı işlerinin yolunu tuttu

Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayından bu yana güneydeki işlerine gidemeyen bazı Kıbrıslı Türkler, dün sabahın erken saatlerinde taahhütname imzalayarak geri dönmemek şartı ile Kermiya geçiş noktasından işlem yaptırıp güneye geçiş yaptı.

Bazı Kıbrıslı Türk işçiler, duygusal anlar yaşadı. Zor durumda olduklarını ifade eden işçiler evlerinden ayrılmayı göze aldıklarını söyledi. Hükümetin çok yanlış kararlar ürettiğini kaydeden işçiler, "geçmişte ekmek kazanmak için çocuklarımızı bırakıp sınırları aştık şimdi torunlarımızı bırakıp gidiyoruz" dedi

Ailelerini ve çoluk çocuklarını bırakan işçiler, kalacak yerleri olmadığı için araçlarına yastık yorgan doldurdu, gözleri yaşlı işlerinin yolunu tuttu

Bazı işçiler arabalarında uyuyacağını bildirdi. Bazı Kıbrıslı Türk işçilerin de işverenleri tarafından sağlanan yerlerde kalacakları öğrenildi.

Rum yetkililer, barikattan geçen Kıbrıslı Türkler’e koronavirüs testi yaptı ve sonuçları negatif çıktı.

İşçiler, Kuzey’e ay bitmeden dönmeleri halinde 14 gün karantinaya alınacaklarını kabul eden bir form imzaladılar.

Yaklaşık üç ay sonra ilk kez Metehan’dan Güney’e geçenler, yatak takımları gibi eşyalarla dolu otomobilleri gösterdi.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçiş kapılarıyla ilgili gelişmeleri takip ettiğini ve bu gelişmelere göre karar alacağını söyledi.

Kusios’un açıklamasında konuya kayıtsız kalmayacaklarını ve Anastasiadis’in bu konuyla meşgul olduğunu kaydettiğini duyurdu.

Kusios, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamasında belirttiği gibi Güney Kıbrıs’a geçişleri için düzenleme yapılan yaklaşık 30 Kıbrıslı Türk ile ilgili şu ana kadar kendilerine bilgilendirme yapılmadığını da kaydetti.

Aynı kaynakta, Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan küçük bir grup Kıbrıslı Türk’ün, dün sabah Metehan, Beyarmudu ve Akyar geçiş kapılarından Güney Kıbrıs’a geçtiği bilgisi de yer aldı.

Alphanews web sayfasında ise dün sabah Güney Kıbrıs’a 8 Kıbrıslı Türk’ün geçtiği, bunlardan 6’sının Güney Kıbrıs’ta çalıştığı, 2’sinin ise tedavi maksatlı geçiş yaptığı bildirildi.