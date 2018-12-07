“Gerekli önlemler alınacak”

Başbakan Erhürman, bu felaketin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını, hataların nerelerde yapıldığı üzerine tartışılacağını vurguladı

Başbakan Tufan Erhürman, yaşanan sel felaketinde en büyük acının can kayıpları olduğunu vurguladı.

Büyük mal kaybının da yaşandığı bu felaketin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını vurgulayan Erhürman, vatandaşlardan da destek ve anlayış beklediklerini söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, felaket bölgelerinden Lapta'da incelemelerde bulundu.

Felaket dolayısıyla ciddi maddi hasarlar yaşandığını ifade eden Erhürman, bu felakette dere ıslahının çok büyük sıkıntı olarak ortaya çıktığını söyledi ve gereken önlemlerin, yaşanan bu acıların bir daha yaşanmaması için gereken adımları atacaklarını söyledi.

Erhürman, "Yerel yönetimlere gereken desteği vereceğiz, vatandaşlar da anlayış göstermesini bekliyoruz" dedi.

Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, doğal felaketin yarattığı tahribatı yerinde görmek amacıyla Girne bölgesinde Lapta ve Alsancak’ta incelemelerde bulundu.

Erhürman, yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinin bölgeyi olumsuz etkilediğini, araçların sürüklendiğini ve maddi hasar oluştuğunu belirtti. Erhürman, bazı iş yerleri ve otellerin zarar gördüğünü kaydetti.

Ekiplerin zamanında müdahale ettiğini ancak mal kaybının önüne geçilmediğini kaydeden Erhürman, otellerde müşterilerin başka ötele aktarıldığını vatandaşların az zararla atlatması için gerekli müdahalenin yapıldığını anlattı.

Başbakan Erhürman, Alsancak'ta yaşanan ciddi sıkıntıların derelerle ilgili olduğunu ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Erhürman, belediye başkanına derelerle ilgili düzenlemenin yapılması için gerekli desteği vereceklerini söyledi ve vatandaşlardan da anlayış beklediğini kaydetti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de, radikal kararlar almak zorunda olduklarını söyledi. Ataser, bu sıkıntıların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları hükümetle birlikte atacaklarını ifade etti.

Öte yandan Erhürman, Ciklos’ta sele kapılan araçtaki kişilerin arama kurtarma çalışmalarını yerinde izledi, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Erhürman burada basına yaptığı açıklamada, yaşanan felakette mal kaybı yanında can kaybı da yaşandığını ifade ederek, “Ne yazık ki dört kişiyi kaybettik” dedi.

Erhürman, Başbakanlık’a bağlı bütün kuruluşların çalışmalarını sürdüreceğini, önlemlerin alınacağını aktardı. Hataların nerelerde yapıldığı üzerine tartışılacağını da kaydeden Erhürman, önceliğin icraat olduğunu vurguladı ve hayatını kaybedenler adına çok üzgün olduğunu söyledi.