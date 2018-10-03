Gerekirse çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz

Beş yıldır çocuklarını kendi araçları ile Çamlıbel ilkokuluna götürdüklerini belirten Sadrazam köylüler, “Taşıma problemi halledilmezse çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz" dedi

Sadrazam köylüler, beş yıldır çocuklarını kendi araçları ile Çamlıbel ilkokuluna götürdüklerini bu konuda siyasilerin kendilerine destek vermediğini söyleyerek Başbakanlık önünde oturma eylemi yaptı.

Sadrazam köylü veliler "beş yıldır çocuklarımızı okula kendi araçlarımız ile gönderiyoruz. Son üç yıl çocuklarımızı Karşıyaka'dan Çamlıbel İlkokulu'na aldırttık çocuklarımızı okula götürüp getiren araç çok eski ve yıpranmış olması nedeni ile değiştirilmesi talebinde bulunduk. Taşıma problemi halledilmezse çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz" dedi