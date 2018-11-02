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Gerçeği aratmayan tatbikat

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Sivil Savunma’nın Gemikonağı’nda düzenlediği deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı. Kara, hava ve deniz taşıtlarının da katılımıyla gerçekleştirilen ve nefes kesen tatbikatla Sivil Savunma ekibi bir kez daha güven tazeledi

Gerçeği aratmayan tatbikat
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın koordinesinde önceki gün başlayan Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2018, “Seçkin Gözlemci Günü”nün yapılmasıyla dün tamamlandı.

Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2018’in ana senaryosunu Gemikonağı’nda deniz tabanında gerçekleşen 7,7 şiddetindeki deprem oluşturdu.

Buna göre, dün kara, hava ve deniz taşıtlarının kullanıldığı 19 olaya, 33 kurum, kuruluş, 303 personel ve 45 araçla müdahale edildi. 

Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2018’in Seçkin Gözlemci Günü dün 15.00’te Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) giden yolun üzerindeki boş alanda yapıldı. 

Ekipler, senaryo çerçevesinde enkaz altına kalanlara, yangına müdahale etti. Trafik kazası, kuyuya düşme, binalarda mahsur kalanları kurtarma gibi bazı senaryolar yol boyunca gerçekleşti. Seçkin Gözlemciler müdahaleleri ekiplerle birlikte hareket ederek izledi. Tatbikat denize düşen araçtan insan kurtarma, helikopterle mülteci kurtarma ve denizde kayıp arama faaliyetleriyle tamamlandı.  

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan tatbikatta konuşmalar da yapıldı.

İlk sözü alan Sivil Savunma Teşkilatı Harekat ve Eğitim Kıdemli Şube Müdürü Mehmet Yılmabaşar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın her zaman KKTC halkının ve kurumlarının yanında olduklarını, afet ve acil durumlarda halka birlikte olduklarını kaydederek, tatbikatı bunu hissettirmek  için düzenlediklerini söyledi. 

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da, “Çalışmalarımızın en büyük hedefi afetlere dirençli bir ülke ve toplum oluşturmaktır” dedi.


Tatbikatların “imkân ve kabiliyetleri deneme”, “kurumlar arası koordinasyonla muhtemel olaylara müdahaleyi sınama”, “tecrübeler doğrultusunda sistem ileriye taşınma” amacıyla düzenlendiğini kaydeden Karakoç, “Ekiplerimizin müdahaleleri dünyada kabul görmüş ve belirlenen uluslararası standartlara uygun olarak planlanıp icra ediliyor” açıklamasında bulundu.

Necmi Karakoç, “Gerçekleşmesini hiçbir zaman istemediğimiz ancak gerçekleşmesi halinde de bütün imkanlarımızı seferber edeceğimiz afet ve acil durumlarda halkımızın kendisini güvende hissetmesi bizler için en büyük motivasyon olacak” dedi.

 

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