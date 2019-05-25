Genesis'ten lüks şehir içi konsepti

Genesis, lüks şehir otomobili kimliğine sahip olan yüzde 100 elektrikli Mint konseptini tanıttı

Hyundai'nin premium markası Genesis, Mint adındaki konsept otomobilinde lükse odaklanıyor. Elektrikli lüks şehir otomobili olarak lanse edilen Mint, organik tasarımının ardında yüksek kalitede malzemelerle döşenmiş lüks bir kabin saklıyor.

Almanya yer alan Genesis Global Advanced Design stüdyosu, ABD'deki Genesis Tasarım Ekibi ve Güney Kore'deki Namyang Tasarım Merkezi liderliğinde, dünyanın dört bir yanındaki Genesis tasarım stüdyoları arasındaki bütünsel bir işbirliği sonucunda yaratılan Mint konsepti, Avcı Yeşili mat gövde rengi ve kahverengi döşemelere sahip kabiniyle presitjli ve lüks bir yapıya sahip. Fütüristik bir kabine sahip olan konseptte dikdörtgen formlu bir direksiyon simidine yer verilmiş. Tam ortasında bir dijital ekran bulunan bu direksiyonun iki yanında ise temel fonksiyonların yer aldığı küçük dairesel panellere yer verilmiş.

Kısa ön ve arka tampon çıkıntılarına sahip olan konsept, 2 kişilik bir otomobil olarak tasarlanmış. Yukarı doğru açılan küçük arka kapılarının gerisinde geniş bir yükleme bölümü saklayan Mint'in şarj soketi ise arka bölümde ve tam ortada konumlandırılmış.

Aerodinamik bir tasarıma sahip olan Mint'te hızlı şarja uyumlu 350 kW'lik bataryalar bulunuyor. Konseptin, bataryaları tam dolu halde 320 km'lik menzil sunduğu açıklanıyor.