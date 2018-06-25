"Genel seçimlerin mevzuatı değişmeli"

Bu seçimin geçmişteki yerel seçimlere göre çok daha düzgün olduğunu, sandık kurulu görevlilerinin yorulmadığını, üzülmediğini, perişan olmadığını kaydeden Narin Ferdi Şefik, “Yerel seçim için 1976’dan beri kullanılan sistem bu. Bizim ‘Zor, aynı mevzuat altında tekrarlanmasın’ dediğimiz genel seçimdir” dedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçim neticelerinin geç açıklanmasıyla ilgili ‘Neden teknolojiden bu kadar uzaksınız?’ şeklinde eleştiriler aldıklarını kaydederek, “Küçük toplumuz elbette neticelerin uzaması lehimize değil ama bazı maddi imkansızlıklar olduğu da gerçek” dedi.

Neticelere kısa sürede ulaşılması için seçimlerin bilgisayarla yapabilmesi ya da mevcut oy pusulalarının düzenlenerek optik okuyucuyla okunabilecek hale getirilmesiyle ilgili de konuşan Şefik, “İşbirliği içinde olduğumuz üniversiteden gelen arkadaşlar optik okuyucu konusunda 4-5 aylık süre içinde çalışma yapmayı düşündüklerini söyledi” şeklinde konuştu.

Bu seçimin geçmişteki yerel seçimlere göre çok daha düzgün olduğunu, sandık kurulu görevlilerinin yorulmadığını, üzülmediğini, perişan olmadığını kaydeden Narin Ferdi Şefik, “Yerel seçim için 1976’dan beri kullanılan sistem bu. Bizim ‘Zor, aynı mevzuat altında tekrarlanmasın’ dediğimiz genel seçimdir” dedi.

Seçim sisteminin yasal ve pratik sorunu varsa bunu Cumhuriyet Meclisi’ne iletmenin YSK’nın görevi olduğunu anımsatan Şefik, “Seçimde nasıl bir yöntem uygulanacağı yasa koyucunun takdirindedir ama aynı mevzuat altında tekrar bir genel seçim yapmayı arzu etmediğimizi açık açık söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“TÜM İŞLEMLER BİTTİ”

Yerel seçimle ilgili açıklama yapan YSK Başkanı Şefik, seçimle ilgili ilçelerdeki tüm işlemlerin bu sabah 06.00 itibarıyla bittiğini, onaydan sonra belediye meclis üyeleri, ihtiyar heyetleri ve muhtarlarla ilgili gayri resmi sonuçların web sayfasına yüklendiğini belirtti.

Belediye başkanlarının gayri resmi sonuçlarının gece yarısı açıklandığını ifade eden Şefik, öngördükleri sürenin 21.00 olduğunu ancak YSK 32 formlarının merkeze geç ulaştırılması nedeniyle sürenin uzadığını söyledi.

“SEÇİMDEKİ YEGANE ZAAFIMIZ GECİKME…”

YSK’da, ilçe seçim ve sandık kurullarında görev alanlara teşekkür eden Şefik, “İlçe seçim kurulları düzenli ve güzel çalıştı. Seçim için hazırlanan program da iyi sonuç verdi. Sandıkların sisteme girişleri düzenli oldu. Bunun için mutluyuz” dedi.

Genel seçimde sonuçların iki kontrol aşamasından sonra bilgisayara girildiğini ancak bu seçimde bunu değiştirdiklerini belirten Şefik, “Neticeler sandık kurullarının huzurunda direkt bilgisayara girildi. Bu başarılı bir yöntemdi. Kararımızın isabetli olduğunu gördük. Memnunuz” dedi.

Gayri resmi sonuçların YSK 32 formları aracılığıyla internetten, viber programı üzerinden merkeze gönderildiğini anımsatan Şefik, “Hazırlıklardan kaynaklanan eksiklik nedeniyle bu konuda biraz gecikme oldu. Görebildiğim kadarıyla YSK’nın seçimdeki yegane zaafı budur. Bunun dışında sakin, rahat bir seçim geçirdik. Her seçimde olduğu gibi birkaç olay tespit edildi ve polise intihal ettirildi.” şeklinde konuştu.

SEÇİM SİSTEMİ… “TAKDİR YASA KOYUCUNUN AMA GENEL SEÇİMİ AYNI MEVZUATTA TEKRAR ETME ARZUSUNDA DEĞİLİZ”

“Seçim sisteminin böyle mi kalacağıyla” ilgili soru üzerine YSK Başkanı Şefik, bu konudaki iradenin Yüksek Seçim Kurulu’nda değil Cumhuriyet Meclisi’nde olduğunu anımsattı.

Şefik, şunları kaydetti:

“YSK, bu konuda sadece uygulayıcı rolündedir. Eğer sistemin yasal ve pratik sorunu varsa bunu Meclise iletmek YSK’nın görevidir ama bunun dışında ne tür bir yöntemin uygulanacağı yasa koyucunun takdirindedir.

Yerel seçimde kullanılan sistem 1976’dan beri budur ve bu sistemde bir sorun yoktur. Bizim ‘zor, aynı mevzuat altında tekrarlanmasın’ dediğimiz genel seçimlerdir. Çarşaf listedir... O nedenle aynı mevzuat altında tekrar bir genel seçim yapmayı arzu etmediğimizi açık açık söyleyebilirim. O döneme kadar Meclis’ten bir değişiklik önerisi gelmezse bunu biz yapmak zorunda kalacağız.”

OYLAR…BİLGİSAYARDA YA DA OPTİK OKUYUCUYLA BİLGİSAYARA GİRECEK ŞEKİLDE …

Seçimin vatandaş için nasıl daha kolay hale getirileceği, sonuçların nasıl daha hızlı açıklanacağı konusunda da konuşan Şefik, şöyle devam etti:

“Oylar doğrudan bilgisayara girilebilir. Bilgisayar hata yapmamızı engeller ve netice çok kısa zamanda çıkar. Tüm vatandaşlarımız seçimi bilgisayarla yapabilir mi emin değilim. Belirli bir yaş grubunun bunda zorlanacağı kesin. Bilgisayar olacaksa da 700 kusur sandığa bu donanımın kurulması gerekir. Bu da masraflı bir işlem. Ya da mevcut oy pusulaları kullanılır veya programa adapte edilir ve sonuçlar optik okuyucuyla bilgisayara girilir. 700 kusur sandık için kaç optik okuyucu ihtiyacı olur, bunların maliyeti nedir? Bütün bunların araştırılması gerekir…Akşamki konuşmalarda işbirliği içinde olduğumuz üniversiteden gelen arkadaşlar 4-5 aylık süre içinde bu konuda çalışma yapmayı düşündüklerini söylediler ki elimizde veri olabilsin ve ona göre karar verebilelim.”

“Küçük toplumuz, neticelerin uzaması lehimize olan bir durum değil” diyen Şefik, “ ‘Teknolojiden neden bu kadar uzaksınız’ diye sorgulanıyoruz ama bazı maddi imkansızlıklar olduğu da gerçek” şeklinde konuştu.

“GEÇMİŞ YILLARA GÖRE, ÇOK DAHA DÜZGÜN BİR SEÇİMDİ”

Bu seçimlerin geçmişteki seçimlere göre çok daha düzgün olduğunu da belirten Şefik, “Sandık kurullarında görev alanların yorulmadığı, üzülmediği ve perişan olmadığı bir seçim yaşandığını Lefkoşa’da gözlemledim. İlçe seçim kurulu başkanları ile telefonda konuştum, sandıklar rahat şekilde teslim edildi diye memnuniyet getirdiler. Bu yöntemle devam edeceksek, viber sorunumuzu ortadan kaldırırsak sorun yaşamayız diye düşünüyorum” dedi.

İTİRAZLAR 17.00’YE KADAR…

İtirazların bugün 17.00’ye kadar ilçe seçim kurullarına yapılacağını belirten Şefik, “Kurullardaki kararı beğenmeyenler YSK’ya gelir. Her şey yerine oturunca da mazbatalar hazırlanır ve verilir” dedi.