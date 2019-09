Genel sağlık sigortası hayata geçecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Genel Sağlık Sigortası modeli ile devletimizin anlaşmalı olacağı özel sağlık kurumlarından da tüm vatandaşlarımızın hizmet almasının önü açılmış olacaktır” dedi

"Sağlık Sigortasının Bugünü ve Yarını" konulu, 2019 Sağlık Konferansı Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) yapıldı.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün konferansta yaptığı konuşmada, halkın özel sağlık sigortaları ile ilgili farkındalığının artırılması çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Halkın tasarruf yapması ve belli risklere karşı korunmuş olmasının önemine değinen Şengün, yakın bir gelecekte “bireysel emekliliğin” de konuşulmaya başlanmasını diledi.

Şengün, alanında uzman değerli katılımcılar bulunduğunu söyleyerek, verimli bir toplantı olmasını diledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, olası risklere karşı kişinin kendisi ve ailesini korumaya almasının yaşamsal olduğunu belirterek, güvence açısından sağlık sigortasının güvenilir bir adım olacağını kaydetti.

Devletin yükümlü olduğu sağlık sisteminde finansal ve altyapısal bazı sorunlar nedeniyle istenmeyen gecikmeler yaşanabildiğini kaydeden Pilli, dünyada özel sağlık sigortacılığı ile sigorta şirketlerinin anlaşmalı kurumlarından sağlık hizmeti alınabildiğini ve özel sağlık sigortalarının sağlık sistemine yardımcı olan bir unsur olduğunu belirtti.

“Çok yakın bir gelecekte hayata geçirmeyi öngördüğümüz Genel Sağlık Sigortası modeli ile Devletimizin anlaşmalı olacağı özel sağlık kurumlarından da tüm vatandaşlarımızın hizmet almasının önü açılmış olacaktır. Böylelikle kamu kurumları üzerindeki yük azalacak ve kamuda hizmet kalitesi de daha yukarıya çekilmiş olacaktır.” diyen Pilli, Özel Sağlık Sigortacılığının sosyal devlet anlayışıyla kamuya sunulan sağlık hizmetlerinde bir eksilmeye veya azalmaya neden olmayacağını, kamunun sunduğu sağlık hizmet kalitesini destekler nitelikte olacağını kaydetti.

Bakan Pilli, Genel Sağlık Sigortası sisteminin hayat bulmasının, KKTC Sağlık sektörü açısından bir devrim niteliği taşıyacağını ifade ederek, KKTC’de ihtiyaç duyan herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir altyapı oluşturmanın hükümetin en büyük hedefleri arasında olduğunu belirtti ve bu anlamda Bakanlık olarak sağlık sistemini rahatlatacak önerilere destek vereceklerini söyledi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, sigorta konusunda konuşurken, 450 milyon TL’lik bir hacimden bahsedildiğini, sağlık ve insanın geleceğiyle ilgili tüm kurguların devlet ve özel sektörle birlikte yaşam kalitesinin artırılması adına bir bütünün parçaları olduğunu ifade etti.

Sadece devlet tarafından yapılanların değil, özel sektörün de yaptıklarının büyük önem arz ettiğini söyleyen Amcaoğlu, bu konuda da Near East ailesi ve Near East Hayat’a başarı diledi ve iyi bir örnek olacağına inandığını ifade etti.

Moderatörlüğünü Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Özsarı’nın yaptığı panelde ise, sırasıyla Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Liv Hospital Genel Koordinatörü Meri İstiroti’nin konuşmaları yer aldı.

Soru-Cevap bölümünün ardından kokteylle konferans sona erdi.