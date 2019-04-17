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Gençlik Dairesi: "6 farklı aktivite 195 genç"

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Gençlik Dairesi’nin Nisan ayında başlayan ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan “Gençlik Sosyal Destek Projesi”nin (GESDEP) Değirmenlik’te başlayan eğitim ve atölye çalışmaları sona erdi.

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Gençlik Dairesi: "6 farklı aktivite 195 genç"
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Daireden yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan’da “40 Meslek 40 Alternatif”, dün “Ergenlik Anlamak Anlatmak Anlaşılmak” ve “İçimdeki Ben”, bugün ise “Şiddet ve Şiddetsizlik” adlı etkinlikler gerçekleştirildi.
Proje kapsamında “Nesnelerin Dili” ve “Masal Değirmeni” adlı etkinlikler de dahil olmak üzere toplamda 6 farklı aktivite, bu ay içerisinde Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Toplamda 195 gencin katılımı ile gerçekleştirilen etkinliklerin sonunda memnuniyet anketi de yapılarak, her aktivite ayrı ayrı katılımcı gençler tarafından değerlendirildi.

Bu arada açıklamaya göre, Gençlik Dairesi’nin, alan uzmanlarından oluşan eğitim ekibinin yanı sıra, Değirmenlik Belediyesi, Spor Dairesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Değirmenlik Lisesi işbirliği ile yürütülen çalışmaların son aşamasında ise halka açık bir etkinlik yer alacak.

Herkes İçin Spor Federasyonu’nun 27 Nisan Cumartesi saat 16.00’da gerçekleştireceği “Oryantring” yarışmasında haritalarla doğru yön ve doğru zamanlama ile büyükler ve küçükler olmak üzere iki farklı yaş kategorisinde yarışma yapılacağı, “Oryantring” yarışması için detaylı bilginin önümüzdeki hafta Gençlik Dairesi ve Değirmenlik Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayımlanacağı belirtildi.

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