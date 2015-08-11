'Gençliğin sivil topluma katılımının önemi' konuşuldu

“Yuvarlak Masa Toplantısı” AB Bilgi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilirken, toplantıda “Gençliğin sivil topluma katılımının önemi” konuşularak gençliğin sivil toplumda yaşadığı...

“Yuvarlak Masa Toplantısı” AB Bilgi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilirken, toplantıda “Gençliğin sivil topluma katılımının önemi” konuşularak gençliğin sivil toplumda yaşadığı sıkıntılar masaya yatırıldı



9. Lefkoşa Gençlik Günleri “Yuvarlak Masa Toplantısı” AB Bilgi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirildi.

HAS-DER Gençlik Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Kulübün, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü kutlamaları kapsamında organize ettiği, AB Bilgi Merkezi’nde yer alan toplantıya, “Adalı Gençlik” , “Aktivist Düşünce Topluluğu” , “Bağımsızlık Yolu”, “Baraka Kültür Merkezi”, “Genç Folkder”, “CTP Gençlik Örgütü, “TDP Gençlik Örgütü”, ”Avrupa Kıbrıslı Öğrenciler Platformu” ve HAS-DER Gençlik Kulübü katılarak bildiri sundu.

Gençlik örgütleri ve siyasi parti gençlik kolları temsilcileri, etkinlikte, bu yılın teması “Gençliğin sivil topluma katılımının önemi” üzerine bildiri sunmalarının ardından toplantıda gençliğin sivil toplumda yaşadığı sıkıntılara değinildi.

İkinci oturumda ise Mehmet Ekin Vaiz ve Serkan Mesutoğlu da gençlere sunum yaparak; gençliğin sivil toplumda nasıl yer alabileceklerine dair deneyimlerini paylaştı.

9. Lefkoşa Gençlik Günleri dün saat 18.00’de Levent Koleji halı sahasında “Gızlar Sahaya Çıkarsa” etkinliğiyle devam etti.