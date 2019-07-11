Gençlerin yüzde 10’u madde kullanıyor

Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı’nda ülkede uyuşturucu kullanımıyla ilgili önemli gerçeklere dikkat çekildi, ortaya konan rakamlarla bu konudaki tehlikenin büyüklüğü gözler önüne serildi

“Gençleri ve çocukları acımasız şartlara itiyoruz”



Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu, bağımlıları ötekileştirmenin çözüm olmadığını söyledi ve “Bağımlıları uyuşturucu tacirlerinin kucağına itiyoruz, gençleri ve çocukları acımasız şartlara itiyoruz” dedi

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun organize ettiği “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı” başladı.

Girne Vuni Palace Otel’de yer alan çalıştay, 2 gün sürecek.

"Bilinçli Medya, Bilinçli Toplum" sloganıyla düzenlenen Çalıştay, devletin ilgili tüm birimleri, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’den gelen uzmanların katılımıyla yapılıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, bağımlılık ile mücadelede toplumun, devletin, hükümetin ve tüm kesimlerin güçlerini birleştirmesi çağrısında bulundu.

Karaokçu, "Bağımlılıkla Mücadelede güçlerimizi birleştirmeliyiz, Medya devlet hükümet meclis ve topluma önemli görevler düşüyor. Yüzleşelim kabullenelim çözüm üretilelim" dedi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun düzenlediği "Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı" açılış töreni yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Karaokçu, uyuşturucu madde ile bağımlılıkta yüzleşme, kabule geçme ve çözüm üretmenin önemine vurgu yaptı.

Komisyonun kurulmasının, uyuşturucu ile mücadelede bir devlet politikası olduğunu net olarak ortaya koyduğunu vurgulayan Karaokçu, komisyona bu konuda ağır bir sorumluluk verildiğini söyledi.

Bağımlılıkta "Yüzleşme kabule geçme ve çözüm üretme" üçlüsü olmadan çözümün mümkün olmadığını ifade eden Karaokçu, uyuşturucunun tüm boyutları ve bağımlılıkla toplumun yüzleşmesi ve bilinçlenmesi için adımlar attıklarını, ayrıca uluslararası destekler de aldıklarını anlattı.

Bağımlılığın bir hastalık olduğunu, tıbbi bir süreçle mücadele edilmesi gerektiğini, bir utanç olmadığını belirten Karaokçu, şöyle konuştu:

"Bağımlılıkların en iyi iyileşmesi toplum içinde olur, toplum dışlarsa sorun büyür. Kamu menfaati adına bağımlıları hapse atmak başarı değildir, hatta bu uygulama kullanıcı artışı yaratır. Bağımlılıkla mücadelede, okulundan, işinden, evinden atılmakla da çözüm alınması mümkün değildir.

Bağımlıları ötekileştirme, toplum dışına itmek, çözüm değildir. Medyada deşifre etmek internette ömür boyu tutmak insanlık suçudur.

Böyle yaparak bağımlıları uyuşturucu çemberi içine ve uyuşturucu tacirlerinin kucağına itiyoruz, gençleri ve çocukları acımasız şartlara itiyoruz."

Karaokçu, bu konuda ilgili kurumlara, medyaya önemli görevler düştüğünü belirterek, bu kişileri dışlayarak ötekileştirerek işinden evinden okulundan atmanın çözüm olmadığını, yüzleşmenin önemli olduğunu kaydetti.

"Mücadelede güçlerimizi birleştirmeliyiz, medya devlet hükümet meclis ve topluma önemli görevler düşüyor" diyen Karaokçu, "Yüzleşelim kabullenelim ve çözüm üretilelim" ifadelerini kullandı ve çalıştaya gösterilen desteğin kendilerine gelecek için ümit verdiğini söyledi.

Karaokçu, çalıştayda başarılı sonuçlar elde edeceklerine inanç belirterek, Başbakan'a komisyona verdiği güven ve destek için teşekkür etti.

