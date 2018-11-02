Gençlerin ayıbı

Lefkoşa Dereboyu’nda önceki akşam kutlanan Cadılar Bayramı’nda içtikleri alkol şişelerini, sigara izmaritlerini ve plastik bardakları gelişigüzel sokak ortasına atan gençler, caddeyi çöplüğe çevirdi

Murat ASLAN

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nde önceki akşam kutlanan Cadılar Bayramı, renkli görüntülere sahne oldu; ancak sabahın ışıkları ile birlikte ortaya çıkan manzara şok etti.

Bölgedeki barlarda ve trafiğe kapatılan caddede gece boyunca içtikleri alkol şişelerini, sigara izmaritlerini, plastik bardakları gelişigüzel sokak ortasına atan gençler, caddeyi çöplüğe çevirdi.

Mekan sahipleri pisliği orada bırakıp istirahata giderken, temizliği sağlamak da belediye ekiplerine kaldı.

Dün sabah sabah devreye giren Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, 05.00- 07.30 saatleri arasında adeta temizlik seferberliği başlattı.

Konuyla ilgili dün sabah sosyal medya hesabından açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı “Sabah 4’ten 7’ye kadar ciddi bir mesai harcayarak temiz bir Dereboyu sabahına bizi uyandıran tüm emekçi kardeşlerime kocaman bir teşekkür etmek isterim.

Dip not: her yıl ek organizasyon yapmayacağız diyen en son sokağa stand kurup Dj çıkartan sevgili işletmelerimiz, sizlere de günaydın”