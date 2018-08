“Gençlerimizle her zaman gurur duyuyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs 2018 finalistlerini kabul etti.

Uluçay kabuldeki konuşmasında, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’na işaret ederek, birlik ve beraberlik adına bugünlerde böyle organizasyonlar düzenlenmesinin önemine değindi.

Uluçay, “Üzerimize düşen görevleri daha çok yerine getirmeliyiz ki, gençlerimizin güzelliklerini geleceğe taşıyabilelim” dedi.

Yıllardır yapılan bu organizasyonun ülke için bir gurur tablosu olduğuna da işaret eden Meclis Başkanı Uluçay, ülke gençleriyle her zaman gurur duyduklarını vurguladı.

Kabulde, organizasyonun Kurucu Başkanı Bülent Günkut da söz aldı. Günkut, 1984’ten beri bu etkinliğin gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu yıl da büyük heyecan ve mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Miss Kuzey Kıbrıs 2108 Güzellik Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2018’nin finalistleri ile organizasyon yetkililerini kabul etti.

Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, medeni cesaret göstererek yarışmaya katılmalarından dolayı finalistleri tebrik etti. Her yarışmanın kazananı olduğu gibi, kaybedeni de bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, bu tür organizasyonların sosyal farkındalık ve anlamlı, amaçlı misyonuyla, ülkenin dört bir yanından gençleri bir araya getirerek, bir turizm adası olan ülkenin iç turizmine farkındalıklar adına katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Miss Kuzey Kıbrıs & Bay Kuzey Kıbrıs Organizasyonu Kurucu Başkanı Bülent Günkut de kabulde yaptığı konuşmada, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu 2 Ağustos Perşembe gecesi gerçekleştirilecek yarışmaya davet etti.

“Yarışmaların 1984 yılından günümüze kadar gelenekselleşen bir Kıbrıs Ada efsanesi olarak anlamlı ve amaçlı güzellik misyonu ile düzenlediğini” ifade eden Günkut, her yıl dereceye giren finalistlerin uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil ettiğini söyledi.