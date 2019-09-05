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"Gençlerimizi kazanmamız gerek"

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"Gençlerimizi kazanmamız gerek"
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Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı ve Yöneticileri, KKTC Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan KTGBİ Başkanı Horozoğlu, derneğin kurulma amacının Kıbrıs Türk kültürüne ve kimliğine sahip çıkmak olduğunu söyleyerek, Londra’da doğan ve orada büyüyen bir çok genç olduğunu, gençlerimizin ülkesini, kültürünü ve tarihini unutmaması ve yaşatması adına çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs ve İngiltere arasında bağların güçlenmesini vurgulayan Horozoğlu, şunları kaydetti:

KKTC Gençlik Dairesi ile birlikte adım atıp gençlerimizi kazanmamız gerekiyor. Uzun yıllardır Gençlik Dairesi Kıbrıslı Türk gençleri ile önemli fırsatlar sunuyor. İngiltere'de yaşayan gençlerimizin memleketleri ile olan bağlarını güçlendirmek için KTGBİ olarak gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.

Gençlerimizi sosyal faaliyetlerde bir araya getirmek için projeler üretiyoruz, birlikte daha güçlü olabileceğimize inanarak ortaklaşa organizasyonlar gerçekleştirmek için Gençlik Dairesi'nin desteği hepimiz için önemlidir.

Geleceğimize, kimliğimize ve kültürümüze sahip çıkmak için, Kıbrıs Türk gençleri için çalışmaya devam edeceğiz."

HASAN EREN: “HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDAYIM”

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ise İngiltere’de doğan veya okumak için orada bulunan gençler adına böylesi bir derneğin gerekli olduğunu söyleyerek, yönetim üyelerini kutladı.

Eren, Gençlik Dairesi olarak gençlerin Kuzey Kıbrıs’a daha fazla gelebilmesi, ülke kültürünü unutmaması ve yaşatması adına birtakım projeler üzerinde çalıştıklarını ve bu projeleri sonlandırmak için Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Etiketler; #Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere #Nafiya Horozoğlu
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