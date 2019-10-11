KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, “Amacımız üçüncü nesillerimizi kaybetmemek ve dördüncü neslimizi kazanmak. Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Gençlerimiz, İngiltere’de birer rehber gibi güzel adamızı tanıtacak” dedi

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Londra temasları kapsamında, İngiltere’de doğup büyüyen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen gençlerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) yetkilileriyle görüştü.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere örgütünün kuruluşunu önemsediğini belirten Üstel, birliği oluşturan gençleri tebrik etti ve gençlerin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda Bakanlık olarak KTGBİ’nin projelerine destek sözü verdi.

Gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek amacıyla kurulan Birliğe yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Üstel, “İngiltere başta olmak üzere yurt dışındaki gençlerimizin Kıbrıs’a gelişlerini kolaylaştıracak, bağlarını güçlendirecek adımları atarken, Kıbrıs’taki tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıyacakları projeleri üretmek adına da çalışmalar yapmaktayız” dedi.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu da amaçlarının özellikle bu ülkede doğup büyüyen gençlere kendi kültürlerini ve tarihlerini tanıtmak olduğunu ifade ederek, İngiltere’de ikamet eden gençlerin KKTC’yi daha sık ziyaret etmeleri için teşvik etmek ve ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

KTGBİ, öneri raporu sundu

KTGBİ heyeti, KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel’e “Elbirliğiyle KKTC’ye sahip çıkmak ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak” başlıklı öneri raporu sundu. Gençler tarafından hazırlanan rapor, Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’de reklam politikasına uygun olarak etkili bir şekilde turizm destinasyonu olarak tanıtılmasını içeriyor.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, şöyle konuştu:

“Amacımız üçüncü nesillerimizi kaybetmemek ve dördüncü neslimizi kazanmak. Güçlü bir potansiyele sahibiz fakat bu potansiyeli etkili şekilde yıllardır kullanmadık. Gençlerin üzerine bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Gençlerimiz, İngiltere’de birer rehber gibi güzel adamızı tanıtacak.

Kendimize, devlet bizim için ne yapacak değil de, biz devlet için ne yapabiliriz diye sormalıyız. KTGBİ olarak sorunlarımızı tespit edip çözüm önerilerimizi yetkililere sunmaya devam edeceğiz. Geleceğin teminatı olan biz gençler, büyüklerimizin bize miras bırakmış olduğu topraklarımıza, kültürümüze ve devletimize sahip çıkacağız”.

Üstel: Her zaman gençlerin yanındayım

KKTC Turizm Bakanı Üstel, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerin çalışmalarından ve projelerinden çok etkilendiğini söyledi.

İngiltere’de yaşayan 300 bini aşkın Kıbrıslı Türk olduğunu ifade eden Ataoğlu, küçük toplumların her zaman kenetlenerek ayakta durduğunu, bu nedenle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile var olan gönül bağının daha da güçlenmesi için çalıştıklarını belirtti.

Üstel, “Gençlerimiz çok güzel bir şekilde çalışıp etkili önerilerde bulundu. KTGBİ’nin hazırlamış olduğu önerilerin gerçekleşmesi için gereken çalışmalar hemen başlayacak. KTGBİ yetkililerinin, Londra Turizm Ofisi Koordinatörü Kadir Doruhan ile ortaklaşa çalışıp önemli işlere imza atacaklarına inanıyorum. Her zaman genlerin yanındayım” dedi.

Gençler için kültür binası

Bakan Ünal Üstel, gençleri oldukça önemsediklerini ve gençlere yönelik güzel projeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak İngiltere’de ikamet eden gençler için kültür binası oluşturmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.