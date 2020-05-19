"Gençlerimiz 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmaktadır"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmekle, hem gençlere duyduğu güveni, hem de onlara yüklediği sorumluluğu gösterdiğine dikkat çekti

19 Mayıs’ın, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı, aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adı olduğuna dikkat çeken Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmekle, hem gençlere duyduğu güveni, hem de onlara yüklediği sorumluluğu gösterdiğine dikkat çekti.

19 Mayıs 1919 tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Savaşan, Türk Milleti’nin işgal edilmiş vatan topraklarını kurtarmak için çare aradığı bir dönemde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak, Milli Mücadeleyi başlattığını hatırlattı. Atatürk’ün Samsun’a ayak basması ile başlayıp Cumhuriyet’in ilanı ile sonuçlanan süreçte, vatan ve bayrak sevgisi, bağımsızlık arzusu etrafında birleşen Aziz Türk Milleti’nin, tarihinden aldığı inanç, bağımsızlık ruhu, vatan ve bayrak sevgisi ile birlik olma duygusunu hayata geçirdiğini dile getiren Savaşan, bu ruhun, Kıbrıs Türk Halkı’na ve gençliğine de her zaman yol gösterdiğine vurgu yaptı.

Siyasetçiler Atatürk gibi gençliğe güvenmeli...

“Geleceğin devlet adamları, bilim insanları, doktorları, eğitimcileri, sanatçıları, sporcuları, sanayicileri, çiftçileri ve aslında hayatın bütün alanlarında başarı elde edecek gençlerin Türkiye ve KKTC’yi gururlandıracaklarından kimsenin kuşkusu olmamalıdır” ifadelerini kullanan Savaşan, Atatürk’ün “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” sözlerindeki gibi, bu günün yetişkin siyasetçilerinin de gençlere ve gelecek nesillere güvenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Değişik coğrafyalarda bu özel günü benimseyen gençleri kutlarım...

Savaşan, “gerek Türkiyemiz ile KKTC’deki, gerekse de bu özel günü benimseyen Dünya’nın değişik coğrafyalarında bulunan değerli gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.