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Gençler örnek oldu

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde gönüllü gençlerin oluşturduğu İyilik Gönüllüleri, Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik yaptı

Gençler örnek oldu
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Hayırseverlik, dayanışma ve iyilik yapmanın toplumda yaygınlaşması  hedefiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde gönüllü gençlerin oluşturduğu “İyilik Gönüllüleri”, Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik yaptı.

 Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik sonrası açıklama yapan İyilik Gönüllüleri, doğayı korumanın, çevreyi temiz tutmanın da vakıf ruhu olduğunu belirterek, karşılık beklemeden insanlara ve doğaya iyilik yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

 Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, İyilik Gönüllüsü gençlerin, atalarından aldığı mirası devam ettirmeleri ve bu tür anlamlı çalışmalar yapmalarının vakıf kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

 Benter, 447 yıldır iyilik için çalışan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, bir çok alanda olduğu gibi çevre alanında da bir çok vakıf kurduğunu ve kurulan vakıflara destek olduğunu kaydetti.

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