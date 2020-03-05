banner411
banner69
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
26 0
Hasta maskesi mi yoksa altın külçesi mi satın alınıyor anlamadık
Hasta maskesi mi yoksa altın külçesi mi satın alınıyor anlamadık
103 0
 
Cimnastikte monitör test yapıldı
Cimnastikte monitör test yapıldı
83 0
Mart Ayı Hakkında 13 İlginç Bilgi
Mart Ayı Hakkında 13 İlginç Bilgi
76 0
26 0
Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?
Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?
379 0
Off Roadçular, Alagadi’ye renk kattı
Off Roadçular, Alagadi’ye renk kattı
28 0
banner374

Genç ailesinin duyarlı hareketi

banner27

Genç ailesinin duyarlı hareketi

Genç ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi için bağışta bulundu.

Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi için yapılan 24 bin liralık bağış Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e teslim edilirken, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına da 20 bin TL yatırıldı.

Yapılan açıklamada, “Nerissa by Kaplıca ve Cheetah ailesi olarak geçen hafta ülkemizde ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan acı olaylardan ötürü büyük üzüntü duyduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin yürütmüş olduğu Suriye harekâtında yaşamını yitirip şehit olan 33 şanlı Mehmetçiğimiz ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan elim yangın nedeniyle yaşamını yitiren 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz.

Başta aileleri olmak üzere tüm Türk Milletinin başı sağ olsun. Bu gibi çok acı olayların yaşanması bizlerin tek yumruk şeklinde kenetlenip, birlik, beraberlik çerçevesinde her iki vatanımız için elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerektiğini açıkça göstermektedir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanemize Vakıflar İdaresi aracılığıyla maddi katkımızı söz verdiğimiz gibi bugün gerçekleştirdik.” denildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.