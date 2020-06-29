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"Gemiyle gelen kadının hızlı testi negatifti"

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"Gemiyle gelen kadının hızlı testi negatifti"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Kamiloğlu, gemi ile ülkeye giren ve koronavirüs pozitif olduğunu ifade eden kadınla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kamiloğlu, gemi ile geldiği söylenen kadının elinde pozitif olduğuna dair belge olmadığını kaydederek Mersin’de yapılan hızlı testin sonucunun da negatif olduğunu söyledi.

Kamiloğu, “Kendisi öyle şüphelendiğini beyan etmesi üzerine hastanede karantinaya alınmıştır. Sn Ali Pilli’nin söylediklerini çarpıtmayalım lütfen. PCR sonucu akşama çıkacak” diye konuştu.

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