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Gemiye nasıl bindiğini bilmiyorum

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Sağlık Bakanı Pilli, Meclis Genel Kurulun’da yaptığı konuşmada Girne Limanın’dan adaya giren bir kadının pozitif çıktığını söyledi. Kadının hasatneye kaldırıldığını belirten Pilli, vaka ile temasta olan 17 kişininde karantinaya alındığını belirtti.

Gemiye nasıl bindiğini bilmiyorum

 Sağlık Bakanı Pilli yaptığı açıklamada

“Limandaki görevliler 37,5 derece ateş ölçtü ve ilgili kişiyi hastaneye kaldırdık. Yapılan araştırmada kişinin covid-19 olduğu ortaya çıktı. İlgili kişnin ilk belirlemelere göre 17 kişi ile teması olduğu saptandı. Temaslı 17 kişi de karantinaya alındı”

Hastaneye kaldırılmıştı

Girne Limanı’nda yüksek ateş tespit edilen yolcu ve çocuğu Kovid-19 şüphesi ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

KKTC’ye bu sabah Girne Limanı‘ndan giriş yapan bir yolcuda yüksek ateş tespit edildi.

Yaklaşık 350 kişi ile birlikte Mersin’den deniz yoluyla adaya gelen yolcuda yüksek ateş tespit edilince, 2 yaşındaki çocuğu ile ambulansla limandan alınıp, hastaneye götürüldü.

 

“Gemiye nasıl girdi bilmiyoruz”

Yolculardan birinin hafif ateşi tespit edildi, yapılan soruşturmada ‘Pozitif’ olduğunu yolcunun beyan ettiğini söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Aldık hastaneye götürdük. Gemiye nasıl girdi bilmiyoruz.Temaslılarının da testleri yapılacak” dedi. Bu yolcunun çocuğuna yapılan testin negatif çıktığını da açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, temaslıların karantinaya gideceğini ve testlerin yapılacağını yineledi.

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