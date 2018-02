Gemikonağı-Yedidalga yoluna dikkat

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Gemikonağı’ndan Yedidalga’ya kadar olan yolun asfalt yenilemesi için kazıldığını ancak tamir edilmediğini belirterek, yolun büyük tehlike saçtığı konusunda uyardı

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, Gemikonağı’ndan başlayarak, Yedidalga Çukur Galif’e kadar olan yolun asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde kazıldığını ancak tamir edilmediğini belirterek, “Yol çok tehlike arz ediyor” dedi.

Dernek adına yaptığı açıklamada vatandaşları dikkatli olması konusunda uyaran Hızlı, Karayolları Dairesi’ne de yolun tamiratının bir an önce yapılması ve ışıklı, ışıksız gerekli trafik uyarı işaretlerinin bir an önce konulması çağrısı yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Tüm Halkımıza ve Karayolları Dairesi’ne Duyurulur:

Gemikonağı Ecevit Caddesi’nin (Gemikonağı girişinden Yedidalga Çukur Galif’e kadar olan yol) Karayolları Dairesi tarafından kazılıp tamir edilmemesi, ışıklı veya ışıksız gerekli trafik işaretlerinin olmaması çok büyük tehlike arz edip, trafikte kazalara sebebiyet vermektedir.

Söz konusu yol boyunca seyreden araçlar ve yayaların çok dikkatli olması önemle duyurulur.

Ecevit Caddesi’nde gerekli tamiratın bir an önce yapılması ve gerekli trafik işaretlerinin konulması için Karayolları Dairesi’ne çalışmalarının bir an önce başlatılıp tamamlanmasını Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği olarak talep ediyoruz.”