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Gemikonağı ile Bostancı’ya metrekarede 5 kg yağış

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Meteoroloji Dairesi, Gemikonağı ile Bostancı’nda metrekarede 5 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı.

Gemikonağı ile Bostancı’ya metrekarede 5 kg yağış
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Daire, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında yörelere göre yağış oranlarını şöyle duyurdu:
“Gemikonağı ve Bostancı 5 kilogram; Geçitkale, Akdoğan, Beyarmudu, Doğancı, Kalkanlı ve Taşpınar 4 kilogram; Alayköy ve Tatlısu 3 kilogram; Pile, Kırıkkale, Mallıdağ, Yeşilırmak, Gaziveren ve  Zümrütköy 2 kilogram.”
Diğer yörelerde 2 kilogramdan az yağış kaydedildiği belirtildi.

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